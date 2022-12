Calcio. Promozione: insidie Ventimiglia e Soccer Borghetto per Pietra e Praese, delicato scontro salvezza tra Legino e Bragno

Pietra Ligure e Praese a braccetto, Serrà Ricco un passo indietro. Le gare di domenica scorsa hanno sorriso soprattutto alla formazione di Mario Pisano, salita in vetta insieme ai biancoverdi con un margine di cinque punti sul Serra Riccò, ancora poco significativo ma comunque prezioso in vista degli impegni odierni.

Saranno infatti ostiche le sfide che biancocelesti e genovesi dovranno affrontare a partire dalle 15.00: per Rovere e compagni la trasferta di Ventimiglia rappresenta una tappa sicuramente insidiosa, contro una squadra attrezzata e particolarmente a proprio agio tra le mura del “Morel”; stesso coefficiente di difficoltà anche per la Praese, ospite di un Soccer Borghetto – attualmente quarto in classifica - che con Cattardico ha trovato una significativa continuità di rendimento. Test casalingo con il Borzoli per la formazione gialloblu di Repetti.

Il Ceriale di Brignoli ospita la Baia Alassio ultima della classe, mentre un Celle Varazze particolarmente attivo sul mercato va a caccia di punti in casa della Sampierdarenese. Da monitorare con attenzione anche la lotta salvezza, dove il derby savonese tra Legino e Bragno assume un’importanza rilevante nel percorso di verdeblu e valbormidesi.

Sfatare il tabù “Corrent” resta il principale cruccio della Carcarese, che attende la visita di una Golfo Dianese alla disperata ricerca di punti per risalire dalle sabbie mobili.

Completa il quadro Campese-Ospedaletti.

Il programma: