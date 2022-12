Calcio. Tuninetti strappa con la Baia Alassio: "Non c'è rispetto dei ruoli"

Ecco il comunicato inviato dall'ex diritente giallonero:

"È con molto rammarico e dispiacere, che comunico le mie dimissioni come TM dalla società Baia Alassio, questa mia decisione è dovuta a problemi personali, e a delle situazioni di gestione in cui nn mi ci trovo, sono dell"idea che ogni componente della dirigenza abbia i propri compiti stabiliti, che si debbano fare dei passi, una alla volta, rispettando il modo di agire, cosa che purtroppo nn sta succedendo, è vero che nessuno è indispensabile, però ritengo che quando una persona della dirigenza debba sempre mettere l'ultima parola, oltrepassare gli altri , anche se nn di sua competenza in primis. E se la decisione nn è presa da questa persona le cose nn sono fatte bene, quindi nn volendo creare discussoni e malimori, preferisco farmi da parte.

Voglio ringraziare il DS Gabriele Gianotti, persona che mi ha portato alla Baia Alassio , una persona stupenda ed un grandissimo amico, ringrazio gli ex Mister Gianni Bella ed Enzo Testini con cui ho lavorato benissimo, le loro dimissioni venute per problematiche di spogliatoio, purtroppo si stanno verificando nuovamente con il nuovo Mister Flaviano Massinelli, persona molto disponibile e seria , che sta facendo il massimo e anche qualcosa in più, per poter portare avanti questa squadra, ma se in certe situazioni anche lui deve lottare con i mulini a vento sicuramente nn sarà facile

Un saluto particolare lo viglio fare anche a Natalino Formisano persona splendida e sempre a disposizione per tutto.

E il più grande grazie va al Man Sponsor Vendo Casa che ha creduto in me facendo un importante sponsorizzazione.

Voglio comunque augurare la salvezza alla Baia Alassio, per alcuni ragazzi che se lo meriterebbero per i mister che avevano iniziato il percorso, e per i mister che stanno cercando di portare a fine il percorso".