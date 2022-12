Spiderman Villardita a Campo Ligure per l'incontro di serie A2 girone A della Sampdoria Futsal contro Elledi Futsal

Mattia Villardita è un ragazzo come tanti che lavora presso l'unità portuale di Vado Ligure, ma che nel tempo libero si veste da Spider-Man e visita gli ospedali pediatrici per donare un sorriso a bambine e bambini gravemente malati.

Mattia per il Suo impegno è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella ed è stato accolto in udienza privata da Papa Francesco.

In occasione dell'incontro casalingo di serie A2 girone A della Sampdoria Futsal contro Elledi Futsal, Mattia sarà presente presso il Palasport di Campo Ligure per incontrare i ragazzi della nostra valle e presentare al pubblico il suo primo libro denominato "Io e Spider-Man – la storia vera di un supereroe normale". Un libro che sta avendo grande successo e per la prima volta viene presentato in un ambito sportivo.