E’ un doppio successo quello conquista della squadra di coach Di Vicino, al sabato è vittoria nel campionato Under 16 blu contro la Farmacia San Nicolò Albisola, mentre nella gara domenicale di Prima Divisione arriva il bis con Le Civette Celle.

Doppia vittoria per 3 a 0, che lancia le due squadre in vetta alla classifica in solitaria a punteggio pieno con 9 punti. Inizio super per le biancoblù, che però continuano a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni.