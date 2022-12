Calcio: Il presidente Massimo Cellino comunica le sue dimissioni

Il presidente Massimo Cellino comunica le sue dimissioni dal club del Brescia Calcio. La nota si è resa ufficiale in un post che viene messo sui social network del club. Su Sportaza Scommesse hai la possibilità di avere le offerte dei bookmakers sui pronostici, le quote e tutto quello che che cerchi, in più ricevere anche un bonus di benvenuto e altri premi.

Il comunicato del presidente Massimo Cellino per le dimissioni

Da come si legge, il comunicato che viene emesso dallo stesso presidente dichiara: " Vorrei dare le mie dimissioni, sia come da Presidente che componente del Consiglio di Amministrazione, dimissioni che tuttavia già avevo annunciato al c.d.a. la quale è molto preoccupata soprattutto sulla gestione della Società"- sottolinea il presidente Massimo Cellino. Sempre nel comunicato ancora afferma: " Io sono coinvolto su un procedimento penale che dura da due anni circa dove è stato emesso il provvedimento di un maxi sequestro che coinvolge anche il club del Brescia Calcio. Non essendo sereno, per questo mi dimetto, nel sequestro ci sono dei vincoli, la squadra è forte ma i risultati che alla fine non si sono mai raggiunti sono anche figli di un mio stato d'animo che è a pezzi!".

Un buon club che merita molto

Il presidente Massimo Cellino in seguito conclude il suo comunicato così: " Però, io sono convinto che la Società potrebbe trovare la persona giusta che possa riuscire a portare la squadra del Brescia Calcio a risultati e successi che il club merita. Con questa nota, io ringrazio tutti i membri del Consiglio, dell' Amministrazione e del Collegio Sindacale, tutti i dipendenti, compreso lo staff e i giocatori. Abbiamo avuto una buona collaborazione insieme a me per tutto questo tempo, ma quelli che ringrazio di più sono i nostri tifosi che hanno sempre sostenuto la nostra squadra del Brescia Calcio".

I club in vendita

Così, dopo una lettera sofferta, Massimo Cellino ha lanciato anche la possibile vendita del club, dunque che futuro può avere questa squadra? Intanto oltre a non esserci dei compratori, l'unico interessato qualche mese fa era Ross Pelligra che ha proposto 20 milioni di euro ma l'accordo con Massimo Cellino non c'è stato poichè il presidente ne voleva 40, mentre oggi la vendita pare si aggira dai 20 ai 30 mila euro anche se a dire il vero per questa vendita sembrano esserci dei dubbi e qualcosa di non molto chiaro. Adesso, si deve aspettare i prossimi giorni, dove il cda, Massimo Cellino e i consiglieri Aldo Ghirardi e Giampiero Rampinelli Rota per la decisione e il da farsi, mentre per il maxi sequestro la procura dovrà seguire con attenzione la trattativa futura per il club. Insomma una situazione piuttosto ingarbugliata che il Brescia Calcio oltre ad attraversare un periodo difficile deve anche sopportare questo bel guaio. Per sapere come è andata a finire questo problema riguardo il club del Brescia, la vendita e le risposte che ancora dovrà dare il presidente Massimo Cellino dobbiamo aspettare sicuramente altre novità che arriveranno. Intanto per adesso tutto resta in mano al tribunale della giustizia che presto farà il processo sul maxi sequestro con tanto di indagini approfondite.