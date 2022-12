Le esperienze con le maglie del Savona e dello stesso Vado rappresentano una pagina importante nella carriera di Andrea Venneri.

Il difensore centrale si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Asti al Chittolina, sottolineando la difficoltà del match contro i rossoblu e al contempo ringraziando la società astigiana per la serietà e l'organizzazione che stanno dimostrando dal giorno del suo arrivo in Piemonte.