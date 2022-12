Calciomercato, San Filippo Neri Yepp: la settimana di Natale regala due colpi, fatta per Baglio e Comoli

Allargare l'organico per aumentare ulteriormente le chance di salvezza: la San Filippo Neri Yepp ha confermato stamattina due operazioni in entrata.

Le foto di rito insieme al direttore Capezio vedono i voli di Samuel Baglio, difensore classe 1997 nella prima parte di stagione alla Baia Alassio, e di Daniel Comoli, centrocampista classe 2006, in arrivo dal Settore Giovanile del Vado.

Soluzioni in più per i tecnici Torregrossa e Rotiroti, dopo il preziosissimo pareggio in casa dell'Aurora di domenica scorsa