Calcio, Serie D. Il Vado chiude a Pinerolo un 2022 ricco di soddisfazioni, alle 14:30 scatta il turno prenatalizio

Ultimo atto del 2022 per il Vado, atteso oggi pomeriggio a Pinerolo per il turno infrasetttimanale prenatalizio.

I rossoblu scenderanno infatti in campo al Barbieri per chiudere al meglio un anno positivo, complice la solida salvezza della scorsa primavera e la campagna di rafforzamento estiva che ha permesso alla società del presidente Tarabotto di proiettarsi stabilmente in zona playoff.

Nelle zone alte la Sanremese cerca il rilancio dopo lo stop interno con il Ligorna, ospitando lo Stresa, con la speranza che il Borgosesia possa almeno limitare la corsa dello scatenato Sestri Levante per limare il gap dal primo posto.

Il programma completo: