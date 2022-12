Basket, Under 17: colpo Vado, superata la capolista Borgomanero

Giornata 2 ritorno







COGEIM PALLACANESTRO VADO – COLLEGE BORGOMANERO 56 – 51

(19-8; 35-25; 50-38)

La Pallacanestro Vado under 17 si fa un bel regalo di Natale battendo la capolista, dopo aver condotto il match dall'inizio alla fine.

La partita inizia con i padroni di casa che premono subito sull'acceleratore trovando vari protagonisti offensivi e diverse soluzioni, mentre in difesa concedono molto poco agli ospiti.

All'inizio del secondo quarto i borgomaneresi cercano subito la rimonta aumentando i giri del motore, ma i vadesi dopo qualche minuto ritrovano la concentrazione per ribattere ai colpi avversari: negli ultimi secondi Stankovic e Ferraro si rispondono con 2 triple e si va all'intervallo lungo con Vado in vantaggio di 10 punti.

Dopo pochi minuti dal rientro in campo i biancorossi perdono Mbeledogu per infortunio, ma reagiscono prontamente e tengono botta alla superiore fisicità dei biancoblu, riuscendo anche ad incrementare il vantaggio.

Nell'ultimo periodo i collegiali recuperano chiudendosi bene in difesa e, concedendo pochissimo ai Pappagalli, arrivano fino al -3.

Nell'ultima azione Vado difende bene lasciando agli avversari un tiro da fuori in precario equilibrio e chiudendo poi l'incontro dalla lunetta.

"Vincendo stasera abbiamo preso la testa della classifica - Commenta il dirigente Stefano Dellacasa - Peccato non essere riusciti a ribaltare il punteggio dell'andata (College aveva vinto in casa con 8 punti di differenza) ma poco importa, i ragazzi hanno giocato con coraggio e sono riusciti a far fronte all'infortunio del nostro unico lungo Mbeledogu, ci auguriamo non sia nulla di grave per lui.

Vanno fatti i complimenti a questa squadra, che ha battuto un avversario molto forte e favorito per la testa del girone, il nostro obiettivo è arrivare a giocare il play-off.

I ragazzi stanno crescendo, il gruppo trae beneficio dalle partite fatte in under 19 Eccellenza e dagli allenamenti insieme alla Serie C Silver. Dopo la sosta avremo un nuovo innesto che ci permetterà di ampliare ancora le rotazioni".

VADO: Serafini (cap.) 5; Peirone; Pellegrino 2; Stankovic 17; Bianchi Ferraro; Scarsi 12; Tridondani 11; Migone 2; Rondinini n.e.; Mbeledogu 7. All. Imarisio Ass. La Rocca e Saltarelli.

BORGOMANERO: Oliveri 8; Giustina 6; Martino 3; Favero 9; El Showehy (cap.) 2; Baiardi 7; Romeo; Comin 5; Tadini; Ostagie 10; Rupil 2. All. Rossi Ass. Bussoli.

Arbitri: Mariani e Vozzella.

Classifica girone B:

Pallacanestro Vado 20

College Borgomanero 18

MY Basket Genova 12

Biella 12

Derthona 12

JB Monferrato Casale 12

Basket Novara 4

College Novara 2

Junior Casale 0