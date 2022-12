Il post partita dell'amichevole contro la Sanremese è stato l'occasione migliore per il vicepresidente Federico Boveri e per il direttore sportivo Giribone per riavvolgere il nastro degli ultimi mesi e tracciare un bilancio sulle prospettive future.

Il sogno Serie D si sta trasformando da ambizione a una volontà espressa, senza dimenticare l'arrivo della nuova edizione del Torneo Internazionale e di tutti gli eventi ad esso collegato.