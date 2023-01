Calcio. Prima Categoria B: Savona rimontato nel finale, il Masone passa 3-2 al "Santuario" e consolida la zona playoff

SAVONA - MASONE 2-3 (2' Caredda, 45' Bruzzone - 27' L. Pastorino, 81' Galletti, 83' Minardi rig.)

TRIPLICE FISCHIO FINALE: IL MASONE SUPERA 3-2 IN RIMONTA IL SAVONA, striscioni beffati tra l'81' e l'83' dopo aver condotto a lungo la sfida

94' Kuci calcia dopo la corta respinta della retroguardia ospite senza però centrare lo specchio

93' punizione per il Savona dalla linea di metà campo, Porta sul pallone, tutti i compagni al limite dei sedici metri

91' lungo lancio di Kuci dalle retrovie a cercare un compagno sulla sinistra, sfera direttamente sul fondo.

90' scocca il novantesimo, inizia ora il recupero

88' Beani per Di Roccia, striscioni con quattro attaccanti in questi ultimi minuti

87' ammonito Quintavalle per proteste dopo una posizione di fuorigico fischiatagli qualche istante prima

84' una doccia fredda per il Savona, che stava controllando senza eccessivi patemi il vantaggio. Nel giro di due minuti situazione completamente capovolta, Frumento prova a giocarsi la carta Lanzarotti

83' MINARDI DI POTENZA TROVA IL 3-2 dal dischetto, completa la rimonta la squadra genovese

82' RIGORE PER IL MASONE: Quintavalle stende L. Pastorino, semplicemente devastante quando si affaccia nella metà campo avversaria

81' LA PAREGGIA IL MASONE CON GALLETTI. Minardi su punizione centra in pieno la traversa, poi il tap in di testa dell'attaccante biancazzurro gela il pubblico del Santuario. Nuova parità a pochi minuti dal termine

80' Moscino spende il giallo trattenendo L. Pastorino, punizione interessante a favore del Masone

78' non ha ancora operato sostituzioni Frumento, è difficile toccare un undici di partenza che sta dando ottime indicazioni

77' ecco Carlo Porta che sale nuovamente in cattedra: triplo intervento nel giro di pochi secondi, spettacolare soprattutto il secondo su Minardi praticamente a pochi passi dalla linea

74' direzione di gara molto all'inglese, tanti contrasti duri sui quali l'arbitro lascia spesso correre

67' che sgasata di Apicella sulla destra! Cross in mezzo forte e teso a cercare Bruzzone che viene anticipato dal diretto marcatore

65' partita che resta apertissima: il Masone preme nel tentativo di pervenire al pareggio, ma concede spazi interessanti alle ripartenze di un Savona che continua a mostrare una buona condizione sul piano atletico

64' Di Roccia lanciato in campo aperto riesce a concludere in diagonale, poca luce per battere Fiori che riesce ad opporsi con il corpo

63' Apicella sul taccuino dopo una trattenuta su Parodi

62' nel Masone spazio a Carosio, fuori L. Macciò

61' Moscino si prende gli applausdi dopo una bella chiusura sul solito L. Pastorino, incontenibile sulle corsie laterali

60' bene la prestazione di Bruzzone, che sta aiutando molto la squadra anche in fase difensiva

56' un'altra dose di cori all'indirizzo di Cittadino, punzecchiato anche l'ex presidente Marinelli

55' e proprio su una ripartenza Rapetti si divora il 3-1, conclusione in girata che viene ribattuta all'ultimo istante da un difensore genovese

54' partita intensa dal punto di vista fisico, gli striscioni stanno reggendo bene sul piano dell'intensità, pungendo anche in contropiede

46' subito propositivo il Savona con una mischia in area che viene risolta dal portiere Fiori, bravo a controllare il pallone proprio nei pressi della linea

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco: conduce 2-1 il Savona sul Masone, a segno Caredda e Bruzzone, in mezzo il momentaneo pari firmato L. Pastorino

45' BRUZZONE! IL SAVONA TROVA IL 2-1 ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO! Quintavalle disegna una traiettoria forte e tesa che l'ex Cogoleto devia di testa di quel tanto che basta per tagliare fuori causa Fiori! Striscioni nuovamente in vantaggio in un momento cruciale della sfida

44' veloce ripartenza biancoblu con Di Roccia che guadagna punizione dal vertice, ammonito anche A. Pastorino

43' bravo Apicella a chiudere e ad anticipare Craviotto smarcato dal colpo di tacco di Muto

42' Moscino in pressing recupera un gran pallone al limite dell'area piccolo, assist all'indietro a cercare un compagno che viene anticipato all'ulltimo dalla difesa genovese

41' Narducci è il primo ammonito della gara

40' partita che ha perso un po' di ritmo in questa fase, risultato nel complesso giusto per quanto visto in campo

34' sinistro che non si alza a sufficienza e termina direttamente contro la barriera

33' punizione per il Savona da distanza considerevole, ma Quintavalle sembra voler provarci

26' IL PAREGGIO DEL MASONE, L. Pastorino salta un paio di avversari, resiste alla carica dell'avversario e supera l'incolpevole Porta. 1-1 il nuovo parziale

25' Minardi se ne va a sinistra e appoggia all'indietro per un compagno che non c'è. Brivido lungo la schiena dei biancoblu...

23' Rapetti da fuori forza la conclusione, tentativo completamente fuori misura

20' Masone pericoloso in due circostanze: prima ci vuole il gran tuffo di Porta per deviare in angolo la botta da fuori di Muto, poi sul successivo angolo arriva il colpo di testa di E. Macciò che si perde di poco alto

18' Apicella incorna la sfera in precario equilibrio sul corner battuto da Esposito, nessun pericolo per la porta di Fiori

16' Minardi in rovesciata non riesce ad angolare il pallone, il portiere biancoblu controlla senza problemi

15' Porta chiamato in causa dal diagonale sul primo palo di Craviotto, sta alzando sensibilmente i ritmi la squadra genovese di mister Cavanna

13' primo angolo del match a favore del Masone, si salva in qualche modo il Savona che libera la propria area

8' feroce l'approccio alla gara dei biancoblu, che vogliono fin da subito indirizzare la gara sui binari giusti contro un avversario forte e numericamente più attrezzato

3' e intanto si alzano subito cori di contestazione all'indirizzo del presidente Massimo Cittadino, presente anche uno striscione dai toni piuttosto forti...

2' CAREDDA! STRISCIONI SUBITO IN VANTAGGIO! Diagonale a botta sicura del numero sette savonese, nulla da fare per Fiori. Avvio sprint dei padroni di casa

1' si parte! Savona in maglia gialla e pantaloncini bianchi, divisa blu con maniche bianche per il Masone

Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina dopo una lunga malattia

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Porta, Apicella, Esposito, Moscino, Kuci, Quintavalle, Caredda, Cavallaro, Rapetti, Di Roccia, Bruzzone

A disposizione : Barbara, Brazzino, Marrapodi, Lanzarotti, Antonelli, Beani

Allenatore : Frumento

MASONE: Fiori, Bolesan, Parodi, Macciò E., Macciò L., Pastorino A., Pastorino L., Narducci, Craviotto, Muto, Minardi

A disposizione : Odone, Pappalardo, Vivarelli, Carosio, Gesualdi, Siri, Macciò M., Galleti