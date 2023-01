Calcio. Promozione, subito un match di cartello per aprire il 2023: Serra Riccò-Pietra Ligure il clou di giornata, la Praese ricomincia dalla trasferta di Diano

E' una classifica ancora incompleta, considerando il match che recuperaranno mercoledì prossimo Carcarese e Praese, ma la prima giornata del girone di ritorno di Promozione rappresenta già uno snodo cruciale per ciò riguarda la lotta al vertice.

Sarà infatti il big match tra Serra Riccò e Pietra Ligure che cercherà di illuminare una domenica all'insegna del maltempo e della pioggia, con in palio tre punti dal peso specifico notevole per il proseguio della stagione: la formazione di Pisano, che nel girone d'andata ha di fatto "steccato" solamente con le due genovesi che occupano al momento la seconda e la terza posizione in classifica, ha l'occasione di consolidare ulteriormente il primato in uno scontro diretto, seppur la sfida in terra genovese nasconda insidie da non sottovalutare.

Chi cercherà di approfittare dello scontro diretto tra prima e terza della classe è la Praese, impegnata in trasferta contro la GolfoDianese. Sei squadre invece si daranno battaglia per centrare altri due piazzamenti playoff, partendo dal Ventimiglia fino ad arrivare al Celle Varazze: i frontalieri ospitano al "Morel" il Borzoli, il Soccer Borghetto se la vedrà contro un Legino più che mai intenzionato a cambiare passo dopo un girone d'andata caratterizzato da numerose difficoltà, mentre la squadra di Monteforte avrà da superare l'ostacolo Ospedaletti per iniziare al meglio la seconda parte di stagione.

Menzione a parte per l'atteso derby valbormidese tra Carcarese-Bragno: nessuna delle due squadre ha l'acqua alla gola al termine del girone d'andata, ma tre punti in tasca rappresenterebbero un toccasana di assoluto valore in chiave salvezza.

Completano il programma Campese-Ceriale, con il team di Brignoli sempre in corsa per un piazzamento da top five e Sampierdarenese-Baia Alassio.

Il programma: