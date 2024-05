Calcio, Vado. L'Under 17 di Bisio vuole il titolo regionale: "Rispettiamo il Ligorna, ma conosciamo i nostri valori"

Finirà sicuramente nelle casistiche arbitrali quanto accaduto nella semifinale di ritorno Under 17, con il Vado che ha visto annullata la vittoria ai rigori per l'errato minutaggio concesso dal direttore di gara durante i tempi supplementari.

Un intoppo che però non ha abbattuto i rossoblu guidati da Alessio Bisio, anzi, il 5-1 all'Athletic nel replay ha confermato ancora una volta quelle qualità che dovranno essere esibite anche oggi pomeriggio al Gambino (ore 17:30), nella finalissima contro il Ligorna.

"Sorpreso dalla reazione della squadra? Non temevo contraccolpi - racconta lo stesso mister - perchè nel corso dei mesi abbiamo saputo costruirci le nostre convinzioni all'interno del rettangolo di gioco. Poi è chiaro, sapevamo tutti di aver subito un'ingiustizia, emotivamente c'era lo spirito giusto per riprenderci ciò che ci era stato tolto.

Oggi ci aspetta l'ultimo atto, contro una squadra competitiva come il Ligorna. La rispettiamo, ma siamo consapevoli di quello che possiamo dare il campo, con tutte quelle variabili che 90 o più minuti secchi possono saper regalare. Per il percorso di crescita di questi ragazzi è evidente quanto la gara odierna non sia determinante, ma alzare un trofeo rappresenterebbe per loro un bel premio, inoltre avremmo la possibilità di continuare a stare insieme in vista della fase regionale. Abbiamo le nostre carte da giocarci, pur consapevoli delle difficoltà che la partita di Arenzano ci potrebbe riservare".