Calcio. Damonte - Abdelazim, il Ligorna parte al meglio nel 2023 espugnando Vinovo

Nuovo anno, nuova vittoria per il Ligorna. Ricomincia al meglio il campionato di Serie D per gli uomini di Mister Roselli e del Presidente Saracco, vittoriosi allo Stadio Marola di Vinovo contro il Chisola. Genovesi sempre al terzo posto a cinque lunghezze dal Bra e dal Vado, quarte della classe.





Due reti, una nel primo e una nel secondo tempo, permettono ai Biancoblù genovesi di fare loro la posta in palio nonostante alcune defezioni nell’organico a causa di infortuni. È stato Damonte a sbloccare la partita al 19', svettando di testa su calcio d’angolo e portando così in vantaggio il Ligorna. Nel secondo tempo il Chisola ha spinto maggiormente creando alcuni problemi alla retroguardia genovese ma ci ha pensato Abdelazim a chiudere la partita al 76', abile a farsi trovare al posto giusto al momento giusto con un pallonetto che ha superato Montiglio e che ha messo in ghiaccio la sfida.





Questo il commento di Loris Damonte: «Siamo contenti della partita e del risultato. Vittoria importante che ci fa ripartire bene dopo la sosta. Oggi avevamo assenze importanti ma il gruppo ha risposto bene e siamo andati oltre alle difficoltà. Cerchiamo di continuare così e di dare continuità ai risultati».





Questo il commento di Omar Abdelazim: «Sono molto contento del primo goal in Serie D all’esordio da titolare. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e da gruppo unito siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Sono molto contento fin qui della scelta di venire al Ligorna. La squadra mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno e mi sto trovando molto bene».





Questo il commento di Mister Roselli: «Siamo stati compatti e abbiamo fatto una buona gara. Dopo averla sbloccata su calcio d’angolo nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni, è stata una frazione molto equilibrata. Nel secondo tempo loro sono usciti di più e ci hanno messo un po’ in difficoltà, soprattutto sui calci piazzati. Poi il 2-0 di Abdelazim ha chiuso la partita anche grazie a una corretta lettura dell’arbitro, che ha concesso il vantaggio sui due contatti dal limite dell’area subito prima della rete. L’impressione è che loro abbiano fatto forse un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, mentre noi abbiamo fatto invece una buona partita».





CHISOLA vs LIGORNA 0-2 (0-1)

RETI: 19' Damonte, 76' Abdelazim

CHISOLA: Montiglio, Degrassi, Mentenegro (77' Dagasso), Conrotto, Rizq, Viano (51' Gironda), Bove, Coccolo (72' Rosano), Bellucca (72' Altieri), Benedetto, Haidara. A disposizione: Dora, Zeni, Berutti, Bolla, Malara. Mister: Nisticò.

LIGORNA: Atzori, Bacigalupi, Abdelazim (90' Brunozzi), Damonte, Gulli, Dellepiane, Donaggio, Tassotti, Gerbino (87' Botta), Garbarino, Mazzamuto (77' Gualtieri). A disposizione: Parise, Lipani, Casagrande, Serra Sanchez, Maresca, Marella. Mister: Roselli.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano