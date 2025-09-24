Calcio. L'Albissole vince, convince e avanza in Coppa: un Savona incerottato ko 3-1 al "Faraggiana"

ALBISSOLE - SAVONA 3-1 (45'+3' Diana, 71' Barisone, 79' Diana - 48' Zunino rig.)

Finisce qui! Netta vittoria dell'Albissole, che supera 3-1 il Savona qualificandosi ai quarti di Coppa Italia Promozione. Prova convincente da parte della squadra di Cattardico, a segno con Diana (doppietta) e Barisone. Momentaneo pari degli striscioni, incerottati e con tante assenze, firmato da Zunino su rigore, in ospedale per un controllo Sassari dopo una botta alla testa a fine primo tempo

90' Cattardico concede la standing ovation a Diana, in campo per il finale Invernizzi

88' Vierci sprinta verso la porta biancoblu, Rosasco tiene giù la serranda salvando con i piedi

87' rimedia il giallo Toskaj, intervento duro su Dorno

84' traversone basso di Amenduni che attraversa tutta l'area di rigore, l'Albissole continua ad attaccare, Savona ormai con poca spinta visto il parziale

82' ammonito in panchina Cola, probabilmente per essere uscito dall'area tecnica più volte

79' TRIS CERAMISTA! Doppietta personale per Diana, che incorna la punizione dalla trequarti di Macagno, sfera alle spalle di Rosasco, l'Albissole chiude il discorso qualificazione

77' Cola inserisce Toskaj per Turone, va a fare la punta centrale il numero tredici biancoblu

75' spazio a Vierci tra i ceramisti, esce Romano

71' BARISONE! TORNA AVANTI L'ALBISSOLE! Traversone tagliato di Macagno nel cuore dell'area piccola, dove il terzino biancoleste tocca quel tanto che basta per tagliare fuori causa Rosasco, 2-1 al "Faraggiana"

67' zampata sul primo palo proprio di Romano, bravo ad attaccare la porta sul traversone basso di Carinci, pallone non lontano dall'incrocio

65' Romano difende palla spalle alla porta, Diana non riesce però a concludere con precisione, sfuma un'altra chance per i ceramisti

64' Barisone per Bonanni e Carinci per A. Zunino, doppio cambio ordinato da Cattardico

62' sgasa a destra Damonte, spostato dalla corsia mancina dopo l'interruzione, pallone arretrato per Turone anticipato dalla chiusura di Favorito

60' Bellotti nel frattempo è tornato ad occupare la sua posizione in difesa, vicino a Zunino ci sono Fossati e Turone

57' ci prova Romano, ex di giornata, in diagonale, Rosasco fa suo il pallone in due tempi

56' si viaggia forte da una parte all'altra, partita apertissima al "Faraggiana"

54' Cola manda in campo Fossati per A. Calcagno, si rialza intanto Macagno, che sembra aver preso solo una botta

53' crampi per A.Calcagno, dolorante anche Macagno, gioco nuovamente fermo

51' ricordiamo che all'Albissole basta il pari per qualificarsi ai quarti di Coppa, costretto invece a vincere il Savona

50' spunto personale di Bonanni, destro secco dal limite che si perde sul fondo

48' ZUNINO! Spiazzato Pastorino dagli undici metri, il Savona trova la rete del pareggio in avvio di ripresa!

47' RIGORE PER IL SAVONA! Traversone di Saracco, tocco con il braccio in area di un giocatore albissolese, Romero senza esitazioni indica il dischetto

46' si ricomincia dopo un breve intervallo

SECONDO TEMPO

Finisce un infinito primo tempo al "Faraggiana": al riposo è avanti l'Albissole grazie alla rete a fil di sirena da parte di Diana, Savona non nella sua miglior serata

45'+3' DIANA! L'ALBISSOLE E' IN VANTAGGIO! Questa volta non sbaglia il bomber ceramista, che rientra sul destro e scaraventa sotto l'incrocio dove Rosasco non può intervenire. Rete meritata per la squadra di Cattardico

45'+1' A. Zunino è bravo a frenare l'iniziativa dell'altro Zunino, Elia, ripartono i padroni di casa

44' nel frattempo è entrato Cortesi al posto di Sassari tra le fila degli striscioni, è emergenza totale per Cola, che deve rinunciare, tra gli altri, a Silvestri, Raja e Rignanese. In attacco c'è ora Bellotti insieme a E. Zunino

43' si riaccendono le luci, rientra in campo il Savona, la gara sembra poter riprendere dal 43' del primo tempo

Nel frattempo Sassari, a seguito dello scontro aereo con Dorno poco prima dell'interruzione, è stato precauzionalmente portato al pronto soccorso per la botta rimediata alla testa

Tre quarti d'ora a disposizione per sistemare le luci, altrimenti la partita verrà definitivamente sospesa

Le squadre rientrano momentaneamente negli spogliatoi, in attesa di capire se si riuscirà a ripristinare l'impianto d'illuminazione

Partita ancora sospesa, un calo di corrente ha spento numerosi fari, si sta provando a risolvere il problema per portare a termine il primo tempo

45'+1' superato il quaratacinquesimo, ma il gioco è fermo da quasi cinque minuti, prima per lo scontro tra Dorno e Sassari, poi per un problema all'impianto d'illuminazione

42' testa contro testa tra Dorno e Sassari, che sembra aver avuto la peggio. Comunque in piedi l'ex Celle Varazze, nel frattempo si spengono parte dei riflettori del "Faraggiana"

38' Sassari in pressione forte su Favorito, che libera in fallo laterale

36' di nuovo Macagno, questa volta in diagonale: Rosasco è superato, ma non Bellotti, che salva tutto sulla linea

35' Macagno centra in pieno la barriera, l'azione prosegue con Moscatelli che si trascina la sfera sul fondo, respirano i biancoblu che in questo primo tempo stanno faticando a costruire gioco

34' punizione dal limite per la formazione di Cattardico, veementi le proteste degli striscioni per la decisione di Romero

32' E. Zunino firma il primo tiro nello specchio della porta di Pastorino, che non ha problemi a controllare il sinistro debole del bomber biancoblu

30' occasione clamorosa per l'Albissole! Veloce ripartenza a destra di Romano, pallone al centro per Diana, tutto solo a tu per tu con Rosasco, strepitoso nel deviare il piattone sul palo più lontano del centravanti ceramista

28' si rinnova il duello Bellotti-Diana, fallo sul numero nove di casa, giallo per il difensore del Savona

25' Romano all'altezza del dischetto tocca corto per Diana, non riesce però a battere a rete il centravanti ceramista, sulla ripartenza savonese di E. Zunino rimedia il giallo A. Zunino

23' costretto a lasciare il campo Ghigliazza, al suo posto Cattardico inserisce Dorno

18' Favorito in ritardo su Durante, il Savona sta cercando di uscire dal guscio dopo un avvio di marca albissolese

14' Rosasco non impeccabile in uscita alta sulla seconda punizione calciata da Macagno, commette poi fallo Zunino sul portiere biancoblu

13' ammonito Incorvaia, primo giallo della gara

11' traiettoria velenosa di Macagno sul secondo palo, tentativo di un giocatore biancoceleste che si spegne sull'esterno della rete, l'illuminazione non aiuta a identificare ogni singolo giocatore in campo, specie sulle situazioni di palla inattiva

10' Bellotti di forza su Diana, Romero fischia fallo al difensore degli striscioni, punizione ceramista nei pressi del vertice dei sedici metri

8' Albissole vicinissima al vantaggio! Mischione in area dopo la botta dal limite di Ghigliazza, zampata ravvicinata probabilmente di Diana, Rosasco in qualche modo riesce a salvare proprio sulla linea

7' primo angolo della gara a favore dei padroni di casa, pronto Macagno alla battuta

4' Macagno in verticale a cercare Diana, suggerimento impreciso con la sfera che si perde sul fondo, la squadra di Cattardico cerca immediatamente manovra e possesso

3' ritmi subito alti in queste prime battute, in campo due delle squadre più attrezzate del campionato

2' colori tradizionali per l'Albissole, Savona in tenuta rossa

1' inizia la gara! Gremita la tribuna del "Faraggiana", presente il tifo organizzato ceramista e biancoblu

Qualche minuto di ritardo per sistemare un buco nella rete della porta lato palestra

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALBISSOLE: Pastorino, Moscatelli, A. Zunino, Chiarlone, Favorito, Amenduni, Romano, Ghigliazza, Diana, Macagno, Bonanni. A disposizione : Malinverni, De Cerchi, Barisone, Carinci, Dorno, Iadanza, Vierci, Minuto, Invernizzi. Allenatore : Cattardico

SAVONA: Rosasco, Bellotti, Damonte, Gaggero, Schirru, Incorvaia, A. Calcagno, Saracco, Sassari, E. Zunino, Turone. A disposizione : Moraglio, Toskaj, Ciminelli, Cortesi, Durante, Cartiere, Fossati, Briano. Allenatore : Cola

Arbitro: Romero di Savona

Assistenti: Scandale di Genova - D'Andria di Chiavari