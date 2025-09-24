Calcio, Coppa Italia di Promozione: tutto in gioco in Ceriale - Finale e Albissole - Savona

SI chiuderà stasera il programma del primo turno di Coppa Promozione, con un buon numero di squadre savonesi coinvolte nella lotta per l'approdo alla fase a eliminazone diretta.

Ecco il quadro girone per girone.



GIRONE A.

Scontro diretto tra Ceriale e Finale al Merlo, entrambe a punteggio pieno.

Agli ospiti, complice la miglior differenza reti, basterà il pareggio per aggiudicarsi il passaggio del turno. Un solo risultato utile, invece, per i biancoblu di Mambrin. Alle 20:00 si giocherà anche Pontelungo - Baia Alassio Auxilium.



GIRONE B

Situazione simile tra Albissole e Savona. I ceramisti hanno due punti di vantaggio rispetto agli Striscioni a poche ore dalla sfida del Faraggiana. Pochi chilometri più a ovest ultimo atto anche per Legino e Bragno, già eliminate.



GIRONE C

Nel girone C la Sestrese si garantirà il primo posto battendo il Masone. Ma attenzione ai genovesi, ancora in corsa per proseguire il proprio viaggio all'interno del tabellone. Per il pareggio tifa il San Cipriano, ospite della già eliminata Praese.



GIRONE D

Quadro quasi identico rispetto al gruppo C, con Serra Riccò - Superba e Vallescrivia - Sampierdarenese (già eliminata).