Calcio. L'Ospedaletti paga il gap tecnico con il Celle Varazze. Espinal: "Alla squadra non si può rimproverare nulla"

Inizia in salita il 2023 dell’Ospedaletti chiamato alla difficile sfida sul campo del Celle Varazze.

Dopo una prima fase di gioco nel segno dell’equilibrio, i padroni di casa vanno in vantaggio con Rebagliati abile ad approfittare di un’incertezza difensiva. Celle Varazze che trova poi il raddoppio in chiusura di prima frazione con Piacentini.

A inizio ripresa l’Ospedaletti ci prova prima con il calcio di punizione di Rotolo parato da Repetto e poi con l’iniziativa di Cassini che non riesce nel tentativo di superare l’estremo difensore avversario.

Negli ultimi 10 minuti di gioco il Celle Varazze arrotonda il risultato con le reti di Cavallone al minuto 80 e ci Anselmo all’89’, entrambe su azioni di contropiede.

“Fino a quando non abbiamo preso il primo gol siamo stati ordinati e messi bene in campo - commenta al termine della partita mister Giuseppe Messina, oggi in panchina al posto di José Espinal assente per motivi personali - la squadra ha cercato di fare il massimo, con la giusta mentalità. La squadra è giovane e siamo stati compatti fino a quando non abbiamo preso il secondo gol. Non posso rimproverare niente alla squadra, ci siamo comportati bene”.

Celle Varazze - Ospedaletti 4-0

Marcatori: 25’ Rebagliati, 44’ Piacentini, 80’ Cavallone G., 89’Anselmo

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Calvini (19 Siberie), 3 Russo, 4 Rotolo, 5 Martini, 6 Gagliardi, 7 Cassini S. (14 Pavone), 8 Bestagno (18 Alasia G.), 9 Cassini V., 10 Alemanno, 11 Manno (15 Barbagallo)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 17 Negro

Allenatore: Giuseppe Messina



Celle Varazze: 1 Repetto, 2 Gaggero, 3 Rebagliati (15 Bisio), 4 Severi, 5 Colombo, 6 Turone, 7 Serhiienko (16 Gagliardi), 8 Piana, 9 Piacentini (18 Cavallone G.), 10 Anselmo, 11 Damonte (20 Cavallone P.)

A disposizione: 12 Fois, 13 Perata, 14 Rossi, 17 Tabacco, 19 Marcato

Allenatore: Luca Monteforte



Arbitro: Sig. Lorenzo Albanese (Chiavari)

Assistenti: 1° Sig. Vesselin Adriano Torrero (Genova); 2° Sig. Silvano Salvestrini (Albenga)

Ammoniti: Piana, Severi, Colombo, Turone, Manno, Martini, Messina