24 settembre 2025

Calcio, Celle Varazze. Pisano si tiene stretta la prestazione con il Vado: "Si rosica, ma la squadra dev'essere fiera della partita che ha fatto" (VIDEO)

Calcio, Celle Varazze. Pisano si tiene stretta la prestazione con il Vado: "Si rosica, ma la squadra dev'essere fiera della partita che ha fatto"

Il Celle Varazze si è messo alle spalle il primo mese all'interno delle competizioni interregionali e, prestazioni alla mano, le civette hanno dimostrato di poter recitare  a pieno il proprio ruolo.

Lo si è visto anche oggi pomeriggio nel derby contro il Vado, dove la squadra di mister Pisano ha avuto le sue occasioni per portare a casa un risultato utile.

La giusta dose di rammarico è emersa nelle parole del tecnico dopo la sconfitta con i rossoblu, proporzionale però alla fiducia nei margini di crescita dell'intero gruppo.

Lorenzo Tortarolo

