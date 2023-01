E' un Masone che ha ben impressionato per la qualità messa in campo, soprattutto nei suoi interpreti offensivi, quello visto in scena sabato pomeriggio al "Santuario", contro il Savona.

Il 3-2 in rimonta ha permesso alla squadra di mister Cavanna di rimanere ai vertici della graduatoria, complice un girone di andata di tutto rispetto: