Calcio. Alla Cairese non basta una grande ripresa, il Varese brinda con Guerini e Romero

Varese-Cairese 2-1 (15' e 33' Rometo- 62' G. Graziani)



FINISCE QUI! IL VARESE BATTE 2-1 LA CAIRESE

50' ESPULSO CICERI Allenatore del Varese negli spogliatoi, rosso dell'arbitro con Ciceri imbestialito

49' OCCASIONE CAIRESE Incredibile finale: Bugli para il tiro a botta sicura del pari di Sava



48' OCCASIONE VARESE Pliscovaz ruba ancora palla a Scarrone (altre proteste ospiti), entra in area, supera Gentilde e tutto solo con il portiere in uscita disperata spara alto a porta spalancata. Incredibile



46' Punizione per il Varese a metà campo



45' Quattro minuti di recupero



44' Lampo Varese: il neoentrato Pliscovaz si ferma quasi a tu per tu con il portiere per un'indecisione fatale quando sarebbe forse bastato passare a Cogliati per il 3-1 (gli ospiti chiedevano il fallo)

42' Pliscovaz per Guerini, applauditissimo



41' La curva del Varese sta cantando ininterrottamente da 41 minuti



39' Angolo Cairese. Incredibile secondo tempo con il Varese in netta crisi non sappiamo se fisica o di cosa: l'opposto del primo. Difficile dire che gli ospiti non meritino il pari

38' Giallo giusto a Guerini



37' Qualcuno chiede se nell'intervallo le due squadre si sono scambiate le maglie...



35' TRAVERSA CAIRESE Una legnata dal limite di Vignaroli con il Varese fermo e in balia ospite finisce per colpire in pieno il legno



33' OCCASIONE CAIRESE Assalto totale, generoso, continuo dei liguri nell'area di casa dove succede un po' di tutto con gli ospiti che a turno hanno almeno due volte la palla del pareggio. Ci sono anche proteste per una spinta



32' Bertoni per Romero, giusto cambio di Ciceri



31' Angolo ospite, soffre tantissimo il Varese



30' Altro brivido ospite: Reinero di testa alza dall'area, mezza occasione



30' Ciceri prova a dare la scossa a un Varese che è la brutta copia del primo tempo: soprattutto Tentoni servirà per dare tocchi, tecnica e fare salire la squadra

27' Donarini per De Ponti, Tentoni per Berbenni le mosse di Ciceri



21' OCCASIONE CAIRESE Non si contano le possibilità ospiti: Berbenni regala un angolo, poi di testa i liguri con Boveri hanno l'ennesima palla gol dall'area piccola ma la spediscono fuori. Poco prima clamoroso fallo su Romero, tirato giù a metà campo, non rilevato



20' Black out prolungato del Varese, che in pochi minuti ha giustamente incassato un gol. E potevano essere due. Abbiamo assistito a venti minuti di Cairese, tutto un altro film rispetto al primo tempo



18' OCCASIONE CAIRESE Reinero in girata manda fuori il pari. Varese scomparso



17' GOL CAIRESE Gabriel Graziani dal limite manda un rasoterra nell'angolino basso che supera Bugli, poco prima già decisivo su Piacenza, il cui tiro è stato deviato in angolo

15' OCCASIONE CAIRESE Giacchino ha la palla buona dall'area piccola, defilato a sinistra: fuori!



13' PROTESTE CAIRESE Ora il Varese è un po' seduto: Berbenni interviene spingendo abbastanza chiaramente Thomas Graziani in area. Gli ospiti chiedono il rigore



11' OCCASIONE CAIRESE Sava, entrato a inizio ripresa, sferra un gran tiro dal limite che sibila sulla traversa dopo una palla liberata con superficialità dalla difesa di casa

10' Si vede un po' di più la Cairese, e ci mancherebbe. Gran tifo della curva del Varese: gli spettatori saranno 400



6' Intanto al Franco Ossola, dal punto di vista ambientale, c'è tutto assieme allo stesso momento: montagna, vento, colline, sole, nubi scure e cielo azzurro



4' Ammonito Malinverno: rincorre un avversario e lo abbatte, fallo di frustrazione, crediamo, per il gol fallito



3' OCCASIONE VARESE Malinverno si mangia un gol fatto (assist dopo dribbling in area di Cogliati): il numero 4 è solo davanti al portiere Gentile ma gli tira in bocca debolmente e centralmente



1' Si riprende a Masnago: cambio ospite, Reinero per Castiglia

SECONDO TEMPO



42' Mentre si avvicina l'ennesimo temporale al Franco Ossola, Cairese in crescita in questi ultimi minuti



38' OCCASIONE CAIRESE Pallone verso Bugli di Gabriel Graziani deviato dal biancorosso Costante in area che per poco non inganna il suo portiere con la palla che finisce in angolo



37' C'è il primo giallo al biancorosso De Ponti per un fallo sulla linea di metà campo su Gabriel Graziani



36' Per ora la Cairese non s'è vista: i due gol, gli otto angoli a zero, le occasioni biancorosse dicono tutto



33' GOL VARESE Guerini fa due passi in area nel burro della difesa ospite e dal fondo alza un pallone perfetto che ricade davanti al palo opposto dove per Romero, smarcatissimo, è un gioco da ragazzi insaccare il raddoppio

30' Settimo angolo, a zero, per il Varese



28' Romero ha rallentato un'azione in cui poteva andare al tiro facilmente ed essere pericolosissimo. Poco un gol per il Varese dopo tanta superiorità



22' OCCASIONE VARESE Guerini-Cogliati, ancora! Botta e nuovo gol sfiorato su azione identica a quella precedente. Nuovo angolo per il Varese: sul tiro dalla bandierina tiro in acrobazia e in mezza rovesciata di Costante non lontano dalla traversa



20'' Altro angolo biancorosso, imperversa il Varese



19' OCCASIONE VARESE Guerini-Cogliati con quest'ultimo che spara un bolide dentro l'area deviato in angolo da Gentile



17' Insiste il Varese, Cairese che appare in difficoltà



15' GOL VARESE Filippo Guerini, sempre lui, parte come una fionda a destra, si beve metà campo in vantaggio sulla linea difensiva ligure, entra in area e mette in diagonale alle spalle di Gentile il delizioso pallone del vantaggio biancorosso

11' Primo squillo offensivo del Varese: Malinverno spara una bordata poco fuori dall'area, palla che rimbalza a mille all'ora a lato non di molto



11' Secondo angolo biancorosso



10' Il Varese si è insediato nella metà campo ospite



7' Primo angolo per il Varese. Nulla di fatto ma biancorossi sempre in fase d'attacco



5' Graziani su un piccolo pasticcio difensivo biancorosso viene anticipato dal portiere di casa Bugli in uscita. Mezzo brivido



4' Partiti bene gli ospiti, per ora in fase d'attacco sotto la spinta di Giacchino

1' si parte!

PRIMO TEMPO





Varese: Bugli; Marangon, Costante, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, De Ponti, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Bertoni, Donarini, Secondo, Beretta, Salera, Tentoni, Pliscovaz, Barbaro. All.: Andrea Ciceri



Cairese: Gentile; Gargiulo, Boveri, Scarrone, Vignaroli; Gabriel Graziani, Castiglia; Federico, Piacenza, Giacchino; Thomas Graziani. A disp.: Ceppi, Gulli, Reinero, Florentino Fernandez, Noto, Colletto, Lautaro Fernandez, Sancinito, Sava. All.: Matteo Solari



Arbitro: Antonio Atanasov di Verona (Massimiliano Miccoli di Bari, Federico Marvulli di Matera)