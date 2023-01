Preoccupano non poco gli infortuni di Mesina e Scalzi che, in un colpo solo, sono usciti ieri sera dal terreno del Comunale dopo pochi minuti di gioco.

Recuperare le energie sarà fondamentale per tutto l'organico matuziano, soprattutto in vista del primo recupero con il Gozzano in programma mercoledì.

Un passo alla volta, come suggerisce il direttore sportivo Marcello Panuccio: