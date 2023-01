Calcio. Cairese, la promessa Francesco Berretta sosterrà due giorni di allenamenti con il Parma

Traguardo importante per Francesco Berretta, giovane attaccante della Cairese, che si è messo in mostra nel campionato di Eccellenza.

La punta dei valbormidesi nella giornata di oggi, martedì 17 gennaio e in quella di domani, mercoledì 18 gennaio, effettuerà una serie di allenamenti con il Parma Calcio 1913.

Una grande occasione per il giocatore della Cairese e per l'occasione la società gialloblu non ha fatto mancare il suo sostegno al proprio tesserato con un messaggio social:

"Da tutta la società ASD Cairese 1919, un grande augurio a "Chicco": forza ragazzo, fatti valere!"