Calcio, Serie D. Ligorna, il Presidente Saracco commenta lo 0-0 contro l'Asti: "Partita difficile, ma con questo arbitro non siamo fortunati"

Il Ligorna esce con uno 0-0 interno nel match disputato contr l'Asti, una divisione di posta che sta stretto alla squadra genovese.

A commentare la divisione di posta contro i piemontesi è il Presidente Alberto Saracco:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima. L’Asti è una squadra molto fisica, anche se non immaginavamo fino a questo punto. Sapevamo che sarebbe stata una delle partite più complicate del campionato, già all’andata abbiamo fatto 0-0 giocando quasi sempre in attacco noi.

Ai ragazzi non possiamo dire niente in quanto l’avevamo preparata al meglio e l’hanno giocata come dovevano giocarla. Io non dico mai niente e non ho mai parlato degli arbitri, anzi penso sempre che possano sbagliare come tutti, però ci auguriamo tutti che questo arbitro per un po’ più per un po’ di tempo al Ligorna. Con lui non siamo fortunati, in quanto anche l'anno scorso ha avuto un "incidente" nel recupero contro la Caronnese. Meritiamo rispetto, come lo merita l’Asti ovviamente e le società un po’ più blasonate.

Ci lamentiamo di alcune sue scelte, sia in occasione del calcio di rigore non concesso, sia dei soli due gialli nonostante una partita così fallosa da parte degli avversari. Di solito il Ligorna non si espone in questo senso ma domenica si è andati un po' oltre".