Calcio, Plodio. E' terminata l'avventura di Dario Roso, il tecnico è stato esonerato: "Non potevamo rimanere immobili"

Il comunicato:

Non sappiamo se la nostra scelta risulterà vincente, sicuramente rimanere immobili di fronte alle difficolta riscontrate negli ultimi tempi sarebbe stato sicuramente peggio. Come si sa nel calcio il primo a pagare è sempre l'allenatore, ma ci preme sottolineare che le colpe per le difficoltà riscontrare vanno equamente divise in tutto l'ambiente. Dario è e rimarrà per noi una persona importante e ben voluta, con la quale ci lega una sincera amicizia, che speriamo rimanga tale, e un allenatore stimato e preparato.