Giudice Sportivo, Eccellenza: multe per Rivasamba e Lavagnese, si arriva anche a tre giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA





Euro 125,00

RIVASAMBA H.C.A.

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori in campo avverso che, alla fine della gara, mentre il ddg si dirigeva negli spogliatoi,seguendolo nell'area al di fuori tdg, adiacente gli spogliatoi stessi,gli urlavano ripetutamente espressioni ingiuriose. Inoltre, assieme ai predetti sostenitori si trovava presente anche il calciatore della società PORRO Alberto, che era presente nel recinto spogliatoi prima dell'inizio della gara, nonostante non fosse in distinta, che insultava e protestava ripetutamente verso la terna, urlando e scuotendo la rete di recinzione.

Euro 100,00

LAVAGNESE 1919

Per la mancata vigilanza sugli accessi in zona riservata, tanto che un calciatore della società avversaria, pur non presente in distinta, era presente nel recinto spogliatoi prima dell'inizio della gara.

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE

REPETTO GABRIELE (ANGELO BAIARDO)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

A palla lontana, colpiva con una manata la testa di un avversario a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOSSA FILIPPO (ANGELO BAIARDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

Pur non presente in distinta, era presente nel recinto spogliatoi prima dell'inizio della gara; alla fine della gara si trovava assieme ad alcuni sostenitori della società che, mentre il ddg si dirigeva negli spogliatoi, seguendolo nell'area al di fuori tdg, adiacente gli spogliatoi stessi, gli urlavano ripetutamente espressioni ingiuriose ed anch'egli insultava e protestava ripetutamente verso la terna, urlando e scuotendo la rete di recinzione

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.

) ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA) AMMONIZIONE (III INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LAMONICA MIRAGLIO L. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MESSINA DOMENICO (FINALE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MAZZINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

MAGONARA DAVID (LAVAGNESE 1919)

TROCINO LORENZO F. (LAVAGNESE 1919)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

SINA ERNALD (TAGGIA)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

LOBASCIO GIULIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARBINI PABLO ANDRES (BUSALLA CALCIO)

REVELLO ALESSANDRO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

OTTONELLO RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FATNASSI MOHAMEDAMIN (IMPERIA CALCIO SRL)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

MALFATTO GIANBATTISTA (TAGGIA)