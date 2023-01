Giudice Sportivo, Prima Categoria: le sanzioni dai gironi liguri, multate sia l'Aurora che il Millesimo

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 1/2023

BOLANESE - PEGAZZANO CALCIO 2015

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa all'8 min. del s.t., sul risultato di 0-0, per insufficiente visibilità a causa di nebbia, quando il gioco era fermo e sarebbe dovuto riprendere con un calcio di rinvio eseguito dalla società BOLANESE, disposta nella metà del terreno di gioco rivolta verso l'ingresso del terreno di gioco/spogliatoi P.Q.M. Dispone:  La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

gara del 15/ 1/2023

BORGO FOCE MAGRA A.F. - CASTELNOVESE Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non si è potuta disputare per impraticabilità del tdg P.Q.M. Dispone la ripetizione della stessa in data ed ora da destinarsi

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

GARE DEL 14/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 AURORA CALCIO

Per il comportamento di un proprio sostenitore, il quale, per tutto il secondo tempo continuava ad urlare espressioni ingiuriose all’indirizzo del ddg; inoltre, a fine gara, entrava in zona spogliatoi senza essere autorizzato.

Euro 75,00 MILLESIMO CALCIO

Per non aver vigilato sull'ingresso in zona riservata di soggetti non autorizzati, tanto che, a fine gara, un sostenitore della società avversaria entrava in zona spogliatoi senza essere autorizzazione.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 1/2023

DE TRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE TRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALZANO EDUARDO (MURA ANGELI)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

BONANNO MARCO (SORI)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MACCIO LORENZO (MASONE)

A gioco fermo, colpiva con un pugno in faccia un avversario, senza conseguenze lesive

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

dopo aver commesso un fallo, si lanciava contro l'avversario scaraventandolo violentemente per terra, causando la sua reazione e generando nervosismo generale in campo e tra le due panchine

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

FUGAZZI FILIPPO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULS

I SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZIZZI MARCO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario senza causargli conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUELFI LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

LUCIANO MATTEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIELLO UMBERTO (ALBISSOLE 1909)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

MUTO ANDREA (MASONE)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

STRADI SIMONE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

DI DIO GERARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

ORI MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

DANIELE LORENZO (BARGAGLI SAN SIRO)

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

CANNELLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

STEFANZL ROMAN JAVIER (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZUCCA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

TALMOUDI KARIM (MURA ANGELI)

BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MONTECUCCO MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BERNARDI SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

TRAVERSO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

PICCARDI CLAUDIO (AURORA CALCIO)

BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SG)

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

TESTONI ALESSIO (MILLESIMO CALCIO)

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)

VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

SAFIEDDINE MOHAMAD (PRIARUGGIA G.MORA)

CORSINI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ORI DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BOCCARDO NICOLO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

MARTINO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANTON ALESSIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

BRIOLA ALFREDO (ATLETICO QUARTO)

MARANI ROCCO (BORGORATTI)

FAVALI LUCA (CA DE RISSI SG)

TESTI JACOPO (LETIMBRO 1945)

PARODI MATTEO (MASONE)

MANZONI MANUEL (MULTEDO LEVANTE 1930)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

GALASSO DANIELE (OLIMPIC 1971)

SALVATICI FILIPPO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

LAGANARO GIACOMO (SORI)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

ZELATORE SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DEL CIELO GIORGIO A. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LOPRETE MARCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TEMPERINI JAMES P. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 15/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2023

GRASSI RICCARDO (ANTICA LUNI 2009) (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).

AMMONIZIONE (II INFR)

POROLI PIETRO (POLIS. PIEVE LIGURE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIGLIERCIO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VATTERONI IVA (ANTICA LUNI 2009)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AMELIO FRANCESCO (CALVARESE 1923)

AMMONIZIONE (II INFR)

CERAOLO ROSARIO (VELOCE 1910) AMMONIZIONE (I INFR)

FIGAIA GIORGIO (COLLI ORTONOVO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

dopo aver commesso un fallo, si lanciava contro l'avversario scaraventandolo violentemente per terra, causando la sua reazione e generando nervosismo generale in campo e tra le due panchine.

PICCONE MATTIA (VELOCE 1910)

Dopo essere stato scaraventato per terra, reagiva tirando un calcio da terra all'avversario senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUTERO GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRATO 2013)

CIARAVINO JACOPO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

ERRIU PAOLO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TORRINI LORIS (MALLARE)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

CEVALLOS FAJARDO JUSTIN G. (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RERA FABRIZIO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAFFAZ DAMIANO U. (ANTICA LUNI 2009)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

CANEPA DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIMBARI FRANCESCO A. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PRATELLI RODRIGUEZ E.G. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PARZIALE FRANCESCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SALVATI MATTEO (PRATO 2013)

SCHIAZZA ALESSIO (PRATO 2013)

TEDESCO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

CAPPELLI MATTEO (RIESE)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DI PIETRO LORENZO (SAN CIPRIANO)

ULPES GABRIELE (SAN CIPRIANO)

LOMBARDI MATTIA (SANTERENZINA)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ROSSI CRISTIAN (VEZZANO 2005)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BLANDINI NICCOLO (ANTICA LUNI 2009)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

LUCCISANO ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

GIACOBONE MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

GUARNIERI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

ARATA LORENZO (CALVARESE 1923)

DUO IVAN (CALVARESE 1923)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

GUIDI MATTIA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BIASIN GIACOMO (SANTERENZINA)

BUSONI ANDREA (SANTERENZINA)

ARDOINO LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

GAZZOLI ALESSIO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

SARPERO MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

CALCOPIETRO LUCA (CAMPOROSSO)

FAZZARI FRANCESCO (CAMPOROSSO)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

DIAGNE AMADOU KHALY (CITTA DI COGOLETO)

GUEYE MOUHAMED (CITTA DI COGOLETO)

LANTERI GIACOMO (CITTA DI COGOLETO)

BERONIO GIOVANNI (COGORNESE)

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SISINNI MATTEO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CROCE FABIO (MALLARE)

PALMIERE GIANLUCA (MALLARE)

DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

PISTOLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TOSCANO ALESSIO (PSM RAPALLO)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

DI MARI ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BOCCARDO FILIPPO (SPERANZA 1912 F.C.)

VARIO LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DANOVARO LEONARDO (VEZZANO 2005)

TAVILLA FEDERICO (VEZZANO 2005)

CAPOZUCCA DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)