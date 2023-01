Calcio. Prima Categoria B. Savona-Veloce è l'unico anticipo di giornata, biancoblu e granata in campo alle 15.00 al "Santuario"

Sembra esserci ben poco per cui sorridere in casa Savona e Veloce, ma il derby di Prima Categoria che aprirà la 16^ giornata del gruppo B rappresenta un'occasione di "riscatto", se così vogliamo definirla, per striscioni e granata.

La squadra di Frumento, ridotta al lumicino dopo lo smantellamento di dicembre, va a caccia di quel successo che manca ormai da cinque turni, puntando soprattutto - come sottolineato dal tecnico biancoblu - ad ottenere quei punti necessari a mantenersi a distanza di sicurezza dalle zone calde della classifica.

Sul versante opposto una Veloce che ha raccolto appena due punti in quindici gare: un bottino che la dice lunga sulle potenzialità della giovanissima rosa a disposizione di mister Musso, intenzionato comunque a portare avanti il suo percorso di crescita nonostante una retrocessione sempre più probabile.

Al "Santuario" fischio d'inizio previsto per le ore 15.00, aggiornamenti su Svsport.it.

