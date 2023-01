Altri tre punti in cascina per la Vigo Albenga, nella prima del nuovo anno sul campo di casa arriva il successo per 3 a 0 contro la Virtus Sestri.

Un risultato quasi mai in discussione, le biancoblú tengono il pallino del gioco in mano e chiudono i vari set senza particolari affanni.

Resta comunque invariata la classifica, le ingaune mantengono due punti sul Celle Varazze e tre sul Cogovalle, anch'esse vittoriose nell'11° giornata.

VIGO ALBENGA - VIRTUS SESTRI 3-0 (25-19 / 25-18 / 25-16)