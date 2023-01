Calcio, Serie D. Roselli non si fida del Derthona: "E' una squadra diversa e rinforzata"

Voglia di riscatto in casa Ligorna, con gli uomini di Mister Roselli attesi dalla sfida casalinga infrasettimanale contro il Derthona in Serie D. A Genova i Biancoblù cercheranno di riscattare la sconfitta subita lo scorso weekend contro la Castellanzese contro un’avversaria che si è rinforzata e reduce da tre vittorie consecutive.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: «Il Derthona ha passato un periodo difficile ma ora ha messo a posto la squadra. Hanno molto giocatori importanti, davanti come negli altri reparti. Una squadra di alto livello che si sta riprendendo le posizioni a cui ambiva a inizio stagione».

Questo il commento sulla condizione della squadra: «Sicuramente saremo costretti a fare qualche cambio in quanto nell’ultimo periodo siamo stati un po’ contati. Tra gli assenti Garbarino squalificato e Cericola, ancora out per l’infortunio. Gli altri, chi sta meglio e chi sta peggio, generalmente ci saranno tutti».