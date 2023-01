Calcio, Eccellenza. L'Albenga soffre in avvio e poi dilaga, Sestrese regolata 4-1 al Riva

ALBENGA - SESTRESE 4-1 (28' Scarrone, 42 e 76' Sogno, 47' Anselmo - 43' Mura)

48' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 4-1 LA SESTRESE

45' saranno tre i minuti di recupero

39' Giudice per Garibbo, si chiudono i cambi bianconeri

36' standing ovation per Sogno, al suo posto Mastrippolito

32' Sakhi - Castelli, nuovo cambio verdestellato

31' SOGNO! POKER BIANCONERO! L'azione nasce da un'intervento in scivolata perfetto di Trofo su Mura. De Sousa rifinisce con grande altruismo per Sogno che di piattone realizza la sua personale doppietta

29' Scalvini non sbaglia il tempo dell'uscita, il piedone dell'estremo ingauno anticipa Sakhi

27' De Benedetti torna centrale, Barisone terzini sinistro, Thomas Graziani ala mancina con De Sousa ad affiancare Sogno. Confermato il 4-4-2

26' nuovi cambi. Sestrese - Tecchiati - Lanza, Albenga Scarrone - De Sousa.

23' con Barisone in campo Buttu passa al 4-4-2. Trofo e Garibbo in mediana, con il neoentrato e Anselmo sulle corsie laterali. De Benedetti scala terzino mancino nel pacchetto arretrato a 4

21' Anselmo prova a pescare la doppietta con un sinistro al volo dai 25 metri, gesto tecnicamente perfetto, difetta solo la mira per pochi centimetri

20' cambio Albenga. Grandoni lascia il campo a favore di Barisone

18' se il primo tempo aveva divertito, la ripresa sta regalando davvero poche emozioni. L'Albenga si è riordinata nell'intervallo, lasciando poco margine d'azione agi ospiti.

17' gol annullato alla Sestrese sugli sviluppi di un calcio di punizione, il primo assistente Botto alza subito la bandierina.

15' ancora un cambio per Rossetti. Esce Sighieri, entra Revello

9' sul sinistro fuori di misura di Sogno inizia il valzer dei cambi. Parte la Sestrese: Marino rileva Zanoli

4' approccio totalmente differente della squadra di Buttu in avvio di ripresa, le due reti di vantaggio tornano a far respirare il Riva

2' ANSELMO! MANCINO SUL PRIMO PALO, BONGIORNI IN RITARDO, E' 3-1 ALBENGA!

1' non ci sono cambi su entrambi i fronti, al via la ripresa

SECONDO TEMPO

48' termina il primo tempo, partita divertente e ricca di occasioni al Riva. Sestrese meglio sul piano del gioco, Albenga micidiale nel capitalizzare le occasioni create

45' saranno tre i minuti di recupero

43' LA RIAPRE SUBITO MURA! DESTRO DI CONTROBALZO SUL SECONDO PALO A SCAVALCARE SCALVINI, UNA RETE BELLISSIMA DA FUORI AREA!

42' RIPARTENZA MICIDIALE DELL'ALBENGA, MOVIMENTO BELLISSIMO DI SOGNO SERVITO IN MANIERA IMPECCABILE DA GRAZIANI, DESTRO DI PRIMA INTENZIONI E BONGIORNI E' BATTUTO

36' ripasso delle marcature in corso tra Tonino Barone, vice di Buttu, e i difensori bianconeri

34' poco da segnalare dopo il gol del vantaggio albenganese, pochi attimi fa c'è stata l'occasione del raddoppio per Gibilaro, troppo tentennante al momento della battuta

28' ALBENGA IN VANTAGGIO! SVETTA SCARRONE IN MEZZO ALL'AREA SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO, INGAUNI AVANTI!

22' la prima metà della prima frazione ha visto una Sestrese sicuramente messa meglio in campo, l'Albenga fa ancora fatica a trovare le distanze giuste

21' GIOCO INTERROTTO PER RICORDARE LE VITTIME DELL'OLOCAUSTO, L'INIZIATIVA E' STATA PROMOSSA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

20' episodio anche nell'area della Sestrese, a terra Anselmo, anche in questo caso non c'è rigore

16' problema per Costantini alal caviglia, al suo posto Trofo

15' Buttu vuole maggior copertura dai suoi, troppi giocatori sopra palla

13' Sakhi, bravissimo in questo avvio, vince il contrasto con Gargiulo e si invola verso Scalvini, l'estremo ingauno chiude la porta in uscita bassa, sulla ribattuta Mura sfiora il palo dalla distanza

10' proteste della Sestrese, Sakhi va giù in area, Zadrima di Pistoia lascia correre ad ampi gesti

9' dalla bandierina arriva il colpo di testa di Sakhi, non certo il più alto del lotto verdestellato, bianconeri leggeri in avvio.

9' Padovan calcia quasi dai 40 metri, botta violentissima che Scalvini devia con attenzione in corner.

6' tantissime azioni in avvio, mancino di Grandoni, ancora una ribattuta a salvare lo specchio di Bongiorni

6' ancora Sakhi, sempre sulla propria sinistra, ci mette il piedone Scalvini

5' un'occasione per parte in un minuto, prima è Garibbo che vede respinto il suo tiro a botta sicura, poi Sakhi va al volo di destro eludendo la tardiva diagonale di Gibilaro. La Sestrese sulla corsia destra dell'Albenga sta entrando in avvio con facilità.

3' risponde subito Anselmo, mancino violento sul palo di Bongiorni, bravo il portiere verdestellato

2' rischio per Scalvini che rischia la giocata di piede, un po' in affanno riparte l'Albenga

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Albenga: Scalvini, Gibilaro, De Benedetti, Grandoni, Scarrone, Gargiulo, T. Graziani, Garibbo, Sogno, Costantini, Anselmo.

A disposizione: Mitu, Barisone, Trofo, Favara, Giudice, Beluffi, Mastrippolito, Mariani, De Sousa.

Allenatore: Buttu

Sestrese: Bongiorni, Tecchiari, Palmisano, Zanoli, Ansaldo, Padovan, Sakhi, Bazzurro, Muro, Sighieri, Ivaldi.

A disposizione: Cannavò, Lanza, Audel, Cappadona, Caramello, Montemagno, Marino, Revello, Castelli.

Allenatore: Rossetti

Arbitro: Zadrima di Pistoia

Assistenti: Botto e Selvini di Genova