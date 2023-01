Calcio. Prima Categoria A. Riflettori puntati sull’”Ellena”: è la domenica di San Francesco Loano-Camporosso. Girone B con sole tre partite in calendario

Le prime quattro della classifica pronte a incrociarsi in due super sfide che potrebbero rimescolare gli equilibri in vetta: sarà un lungo ed intenso pomeriggio nel girone A di Prima Categoria, che vivrà una giornata a dir poco cruciale in chiave promozione diretta.

Il Camporosso capolista, a partire dalle 15.00, cercherà di consolidare il primato nello scontro diretto con la San Francesco Loano, terza in classifica a -4 dai rossoblu, mentre il Pontelungo (posticipo delle 18.00 al “Riva” dopo Albenga-Sestrese) troverà sul proprio cammino un’Aurora ambiziosa di restare in scia al trenino di testa il più a lungo possibile.

Da seguire anche Andora-Vadino, entrambe tranquille e caccia di punti per accorciare le distanze da chi le precede, mentre in chiave salvezza spiccano Millesimo-Oneglia, Altarese-Virtus Sanremo, Atletico Argentina-Mallare e Plodio-San Filippo Yepp.

Solo tre partite invece nel gruppo B, con gran parte del programma già andato in scena nella giornata di ieri: un Pra più arrabbiato che mai farà visita alla Veloce, mentre le due sfide tutte savonesi tra Speranza-Vadese e Albissole-Priamar potrebbero delineare nuovamente i confini tra zona playoff e playout.