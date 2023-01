Calcio. Serie D. Il Vado fa tappa a Chieri, match esterni anche per Sestri Levante e Sanremese: il programma del 24° turno

Ritmi forsennati, partite ravvicinate e classifica ancora apertissima a qualsiasi tipo di risultato. Il girone A di Serie D entra più che mai nel vivo: la lotta al vertice tra Sestri Levante e Sanremese si è improvvisamente riaccesa, in zona playoff ci sono almeno sei squadre in lotta per tre posti, mentre la bagarre salvezza (in cui il solo Fossano sembra sempre più tagliato fuori, ma occhio alle "remuntade" di cui la formazione di Viassi è già stata capace negli ultimi anni…) vede sempre coinvolte una decina di formazioni che dovranno tenere le antenne dritte fino al termine della stagione.

Archiviato il turno infrasettimanale (fatta eccezione per Vado e Castellanzese causa infortunio al direttore di gara), si torna già in campo questo pomeriggio. I rossoblu di Didu saranno ospiti del Chieri per proseguire la rincorsa playoff, ma a tenere nuovamente banco sarà il duello al vertice tra Sestri Levante e Sanremese, ormai separate da soli cinque punti: Chisola e Castanese gli ostacoli sul cammino delle due liguri, entrambe impegnate lontano da casa.

Il derby piemontese tra Asti e Bra accende ulteriormente la lotta playoff, traguardo nel mirino di Ligorna, ospite del Fossano, e Gozzano, di scena sul campo della Castellanzese. A caccia del salto di qualità il Derthona – al “Coppi” è attesa la Fezzanese - ormai risalito dalle sabbie mobili e ambizioso di affacciarsi in quelle zone di classifica ambite fin da inizio stagione.

Ecco il programma completo: