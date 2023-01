Fabio Tobia dribbla il tema direzione di gara, soffermandosi sui pregi e i difetti del Legino visto ieri pomeriggio in campo contro la Sampierdarenese.

Un errore difensivo è costato di fatto la sconfitta contro il team di Pittaluga, seppur i verdeblu non siano stati in grado nel corso del primo tempo di trasformare in rete le tante occasioni create.