Calcio, Serie D. C'è la firma di Donaggio nella rimonta con il Fossano: "Piemontesi con dei valori, bravi a riscattare un primo tempo non all'altezza"

Continua la marcia del Ligorna. Biancoblù saldamente al terzo posto grazie alla vittoria in rimonta allo Stadio Pochissimo contro il Fossano, fanalino di coda del Girone A di Serie D.





Avvio difficile per i genovesi, sotto di due reti nel primo tempo contro un’avversaria insidiosa, come dimostrato nelle ultime giornate indipendentemente dalla sua posizione di classifica. Nel secondo tempo cambio di assetto da parte dello staff tecnico biancoblù, guidato da Stefano Conti al posto dello squalificato Giorgio Roselli, ma soprattutto cambio di approccio che conduce i genovesi alla rimonta. Prima la rete del neo entrato Gualtieri, poi il pari del solito Donaggio e, infine, la rete della vittoria a cinque minuti dalla fine da parte di Di Masi, seconda consecutiva in campionato. Rimonta completata e tre punti per il Ligorna.





Questo il commento di Manlio Di Masi: «Primo tempo iniziato molto male, siamo stati molto disattenti. Sotto di due reti in un primo tempo molto sottotono. Poi siamo entrati con l'atteggiamento giusto nel secondo trovando i tre goal. Una partita combattuta ma abbiamo rimontato da grande squadra che siamo. Siamo contenti e adesso pensiamo a domenica prossima».





Questo il commento di Luca Donaggio: «Sapevamo che avremmo incontrato una squadra che aveva dei valori nonostante una classifica che comunque non merita. Siamo stati bravi a ribaltare un brutto primo tempo. Siamo un gran gruppo e vogliamo continuare a fare bene».





Questo il commento di Stefano Conti, in sostituzione dello squalificato Mister Roselli: «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in un campo comunque pesante. Davamo l'idea di essere appesantiti fisicamente. Nel secondo tempo due abbiamo effettuato subito cambi, seguiti da altre correzioni, e i ragazzi che sono entrati ci aiutato a rientrare la partita, mettendo tutti in condizione di disputare un secondo tempo di carattere e tecnica, avendo anche tante occasioni. Così siamo riusciti a ribaltare la partita. Questa è una squadra che quando ha la palla gioca a calcio e che è fatta di giocatori di grande tecnica. Già a fine primo tempo erano estremamente convinti che l'avrebbero ribaltata. Diciamo che è stata una grande soddisfazione e complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto».





FOSSANO vs LIGORNA 2-3 (2-0)

RETI: 37' Alvitrez, 42' Simonetta, 57' Gualtieri, 73' Donaggio, 85' Di Masi

FOSSANO: Ricatto, Cannistrà, Scotto, Fogliarino (67' Malltezi), Alfiero, Premoli (86' Rodi), Del Mastro (63' Barbagiovanni), Viglietta, Simonetta, Alvitrez, Marin. A disposizione: Chiavassa Medda, Rodi, Quaranta, Tarsitano, Malltezi, Costantino. Mister: Viassi.

LIGORNA: Atzori, Abdelazim (46' Brunozzi), Bacigalupo (63' Botta), Scannapieco, Di Masi, Dellepiane, Damonte, Donaggio, Gulli A., Gerbino (70' Tassotti), Garbarino A. (46' Gualtieri). A disposizione: Gragnoli, Gualtieri, Lipani, Botta, Casagrande, Serra, Tassotti, Brunozzi, Mazzamuto. Mister: Conti.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia