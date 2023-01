Rugby. Il punto sulle liguri, nulla da fare per il Savona in casa della capolista Unione Monferrato

Anche nella prima giornata del girone di ritorno CUS Genova e AIRCOM Recco sono state superate dagli avversari di turno. Il CUS, dopo un buon primo tempo, è stato sottomesso alla distanza da un sempre concreto Parma. La meta ligure porta la firma dell’argentino Schenone, Denis Corona ha trasformato. Recco ancora sconfitto al CarliniBollesan dall’ASR Milano, ma questa volta i rivieraschi hanno almeno sfiorato il punto di bonus difensivo. Tre espulsioni con altrettanti cartellini gialli hanno sicuramente pesato sull’andamento della gara. Meta rivierasca di Maggi con i piazzati di Mauriziano Fantozzi. Pesante sconfitta per il Savona in Serie B con la capolista Union Monferrato e sconfitte di misura nel girone promozione della Serie C per le Province dell’Ovest, superata dal Rivoli, e per lo Spezia battuto al Denis Pieroni della Pieve dal team di Aosta. Meta ligure è opera di Del Vecchio, il penalty di Gabrielli. Qualche sorriso in piu’ in casa ligure arriva dalla Serie C nel girone Interregionale che alla fine assegnerà la Coppa Mare & Monti. Affermazione per l’AmTORI Genova sul CUS PO e altra limpida vittoria dei Cadetti del CUS Genova sui Lions Tortona. Mete cussine siglate rispettivamente da Magnani ed Odone (2 ciascuno), Bianchi, Cantore, Batista, con Magnani autore di 6 trasformazioni ed 1 penalty, e un piazzato di Odone.

SERIE A – GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO)

AIRCOM Pro Recco – ASR Milano 16/31

Parma – CUS Genova 39/7

Biella – Noceto 25/22

PROMOTICA I Centurioni – Parabiago 27/26

CUS Milano – Amatori Alghero 22/17

TK GROUP VII Torino (in sosta)

CLASSIFICA: Parabiago punti 41, I Centurioni 38, Noceto 36, CUS Milano 33, Parma 32, Biella ed A.S.R. Milano 29, VII Torino 27, Alghero 17, CUS Genova 7, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO)

Unione Monferrato – Savona 71/3

Tutto Cialde Lecco – Bergamo 16/14

Amatori Capoterra – Varese 54/5

Amatori&Union Milano – PROBIOTICAL Amatori Novara 43/3

R.C. Piacenza – Olbia 38/13

Ivrea (in sosta)





CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 48, Amatori&Union Milano e Amatori Capoterra 43, Lecco 39, Bergamo 36, Piacenza 33, Savona 17, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.





SERIE C PROMOZIONE G. 4 (V G. ANDATA)

Province dell’Ovest – Rivoli 22/24

DF Ferroviaria Spezia – Stade Valdotain 8/19

Volpiano – Biella2 40/11

San Mauro – Rho 7/64

CLASSIFICA: Rho punti 25, San Mauro 15, Stade Valdotain (*) 14, R.C. Spezia 12, Volpiano 10, Rivoli 9, BiellaB (*) 6, Province dell’Ovest punti 1.

(*): 1 gara in meno

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – CUS PO 39/6

CUS Genova – Lions Tortona 53/10

UR Riviera – Alessandria 36/10

CLASSIFICA: CUS Genova Punti 14, CUS PO e Lions Tortona 9, Amatori Genova 7, UR Riviera 6, Alessandria punti 0.





UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (I GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – Province dell’Ovest 7/28

Amatori&Union Milano – Unione Monferrato 64/21

San Mauro – CUS Torino 26/43

Parabiago – Lainate 50/13

CLASSIFICA: Amatori&UnionMilano (*) punti 40, Province dell’Ovest e CUS Torino 23, Parabiago 22, San Mauro 16, Amatori Genova 15, Unione Monferrato 9, Lainate (*) punti 1.

(*): 1 gara in più





UNDER 17 TERRIT. LIGURE/PIEMONTESE (II G. RIT.)

CUS Genova – Savona 71/14

Province dell’Ovest2 – U.R.P. Alessandria 22/44

UR Riviera (in pausa)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 29, Province dell’Ovest2 (*) 13, U.R.P.Alessandria 10, Savona 8, UR Riviera 7, U.R.P. Alessandria 5.

(*): 1 gara in meno





UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XI GIORNATA)

CFFS Vespe Cogoleto – Amatori Genova 37/7

RC Spezia/Pro Recco – CUS Genova 0/40