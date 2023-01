Calcio. Cairese, bomber Zunino decisivo contro la Voltrese: "Partita combattuta, felice per la mia rete decisiva" (VIDEO)

La Cairese ha superato per 1-0 la Voltrese, un un match non facile, ma che ha regalato tre punti pesanti ai valbormidesi.

A decidere la sfida contro i temibili genovesi è stata la rete di bomber Elia Zunino, che ai canali social del club gialloblu analizza così il successo di domenica:

"E' stata una partita combattuta, un po' per il campo pesante e un po' perchè la Voltrese si è difesa bene. Sono soddisfatto per aver segnato il primo gol con la Cairese davanti ai nostri tifosi e decisivo per la vittoria".