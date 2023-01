Nuova avventura per il savonese Tessiore in Serie C: ufficiale il passaggio alla Triestina

Una nuova avventura calcistica per uno dei talenti della nostra provincia. La Triestina ha infatti annunciato in questo ultimo giorno di calciomercato l'arrivo dell'esterno offensivo finalese classe '99 scuola Sampdoria Andrea Tessiore, nella prima parte di stagione al Latina, sempre in Serie C.

L'operazione è stata condotta in porto dalla società alabardata con la formula del trasferimento definitivo dai pontini e con un accordo annuale col giocatore.

"Andrea è un centrocampista dotato di grande tecnica e visione di gioco, oltre ad una grande duttilità che gli permette di ricoprire diversi ruoli del centrocampo" ricorda la società triestina.

"Dopo essere cresciuto nella primavera della Sampdoria, nel 2018 Andrea passa alla Vis Pesaro 1898: durante questo periodo tra le fila del club marchigiano, Tessiore incrementa le sue capacità tecniche e da regista, diventando un vero proprio punto di riferimento della rosa, totalizzando 63 presenze in tre stagioni. Nel 2021 arriva la chiamata del Latina, che fin da subito consegna ad Andrea le chiavi del centrocampo, giocando 34 partite con due goal all’attivo - continuano nel loro comunicato - Ora Andrea arriva a Trieste pronto a dare il suo contributo alla causa alabardata. Benvenuto a Trieste Andrea!".