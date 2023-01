Stelle nello Sport: giovedì 2 marzo scattano le votazioni per eleggere gli sportivi e le società liguri dell'anno

Parte ufficialmente il conto alla rovescia di Stelle nello Sport verso le votazioni per eleggere gli sportivi liguri e le società dell'anno.

E' tempo di "primarie". Un mese di lavoro per il Team del progetto che giunge alla 24° edizione e che, come per tradizione, verificherà tutti gli eventi e i risultati degli sportivi liguri nell’ultimo anno per preparare gli elenchi di sportivi e società che verranno poi votati dagli appassionati della Liguria (e non solo).

Giovedì 2 marzo 2023 si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Otto settimane di sfide. Si voterà fino a martedì 2 maggio, una volta alla settimana.

Un mese per censire, insomma, nuovi talenti che possano diventare future “Stelle”. Preziosa sarà come sempre la partecipazione del mondo spotivo: dirigenti e tecnici, ma anche gli stessi atleti, potranno verificare le liste all'indirizzo www.stellenellosport.com/votazioni/ e segnalare eventuali Atleti o Società da aggiungere alla mail info@stellenellosport.com.

Per conoscere le categorie di voto e le relative date è possibile cliccare sul seguente link www.stellenellosport.com/2023/01/30/nomination/ e avere così maggiori informazioni e partecipare al processo di selezione di sportivi e società che potranno concorrere alla conquista degli Oscar dello Sport ligure nel 2023.

I primi tre atleti di ogni categoria e le prime tre Società sportive saranno incoronati in occasione del 24esimo Galà delle Stelle nello Sport che si svolgerà Giovedì 18 maggio prossimo ai Magazzini del Cotone del Porto Antico in occasione della Festa dello Sport.