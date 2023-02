Rugby: arriva il Sei Nazioni, tutti i riflettori del movimento ligure vanno sulle squadre giovanili

Con l’inizio degli impegni della Nazionale nel Guinness Sei Nazioni 2023 i Campionati senior vanno in pausa, e per questo primo fine settimana di febbraio il programma è alquanto ridotto. Fermi quindi i club liguri di Serie A del CUS Genova e dell’Aircom Recco, del Savona in Serie B e quelli dei due gironi di Serie C del DR Ferroviaria Spezia, delle Province dell’Ovest, dei cadetti del CUS Genova, dell’Union Riviera e dell’Amatori Genova. Proseguono invece i tornei giovanili Under 19, mentre si recuperano alcuni test fra gli Under 17, rinviati nel dicembre scorso, e si proseguirà con l’attività dedicata agli Under 15 e Under 13. Nella mattinata di domenica, a proposito, si svilupperà un triangolare dedicato agli Under 15.

UNDER 19 GIRONE 1 (VII GIORNATA) domenica h. 12,30

U.R.P. Alessandria – UR Riviera (Cabanette/Alessandria arb. Costa A.)

Amatori Genova – Moncalieri (Carlini-Bollesan/Genova arb. Kamili J.)

Unione Monferrato – Biella

Pro Recco – NRG Collegno (Collegno ha rinunciato)**

VII Torino in sosta





CLASSIFICA: Unione Monferrato (*) e VII Torino punti 25, Biella (**) 20, Moncalieri 14, Pro Recco (**) 10, Amatori Genova (*) 7, U.R.P. Alessandria 2, NRG Collegno (*) 1, UR Riviera (*) -2.

(*): gare in meno

** In settimana le decisioni del Giudice Sportivo.





UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 GIRONE 1

(RECUPERI V GIORNATA)

CUS Torino – Amatori Genova (sab. 4/2 h. 16,00 Albonico/Grugliasco arb. Carrubba S.)

Unione Monferrato – Parabiago (sab. 4/2 h. 17,30 LungoTanaro/Asti arb. Catalfamo N.)

San Mauro – Province dell’Ovest (mart 7/2. h. 18,30 D’Altorio/S.Mauro T.se arb. Grosso L.)





CLASSIFICA: Amatori&Union Milano (*) punti 40, Province dell’Ovest e CUS Torino 23, Parabiago 22, San Mauro 16, Amatori Genova 15, Unione Monferrato 9, Lainate (*) punti 1.

(*): 1 gara in più





UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XII GIORNATA)

Sabato h. 16,00

CFFS Vespe Cogoleto – Union Riviera (Calcagno/Cogoleto arb. Poggi D.)

Domenica h. 10,00

CUS Genova – Amatori Genova – Province dell’Ovest (Stadio Carlini-Bollesan/Genova arb. Cassinelli I. e Anselmi M.)





UNDER 13: SABATO 4 FEBBRAIO ore 14,30 c/o il Campo Fontanassa di Savona (org. Savona Rugby)

Società Iscritte: Savona, Amatori Genova, Imperia, Sanremo

UNDER 13: SABATO 4 FEBBRAIO ore 15,30 c/o lo Stadio Carlini-Bollesan di Genova (org. CUS Genova)

Società Iscritte: CUS Genova, Province dell’Ovest, RC Spezia, Superba