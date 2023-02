Calcio, Serie D. Ligorna, solo 0-0 con un PDHAE in inferiorità numerica: Roselli: "Pareggio indigesto"

Si conclude con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Ligorna e PDHAE, con i biancoblù in superiorità numerica dal 25' senza però riuscire a capitalizzare le tante occasioni create.

"Una volta tanto il pareggio mi va un po' indigesto - commenta mister Roselli - fare risultato è sempre valido ma alla fine non posso dire niente ai ragazzi. Hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità ma, e non me l'aspettavo dopo l'andata, loro l'hanno messa esageratamente sul ruvido, con falli molto pericolosi per l'incolumità dei ragazzi. Una partita particolare, a senso unico, ma non siamo riusciti a sbloccarla. In campionato è un momento importante perché fino alla sosta ci saranno tante partite e dunque si decide molto in questo periodo. I ragazzi stanno facendo benissimo. Purtroppo abbiamo problemi davanti con l'assenza di Cericola e quindi non ho potuto far giocare Abdelazim dall'inizio avendo due soli attaccanti e tante partite. Ai ragazzi, comunque, non si può dire nulla".

"Loro venivano da 9 risultati utili consecutivi, quindi, non sono una brutta squadra. L'avevamo indirizzata nel modo giusto - sottolinea Botta - ovvero con un'espulsione che ci stava. Poi ci è mancata la stoccata. Portiamo via questo punto ma dispiace perché ci sono state occasioni e avremmo potuto fare meglio. Sicuramente ora le gare sono molto dure perché c'è chi gioca per salvarsi e chi gioca per rimanere alto. Saranno partite sempre tese fino all'ultimo. Abbiamo visto a Fossano, squadra che sembrava spacciata, come ce la siamo sudata, e abbiamo visto oggi contro il Pont Donnaz uno in meno senza riuscire a sbloccarla. Ora andremo a Casale a cercare di recuperare i punti essere oggi".

"È stata una partita difficile, loro hanno giocato duro. Portiamo a casa un punto ma peccato - evidenza Damonte - perché abbiamo giocato un tempo e mezzo in superiorità numerica e ovviamente rimane il rammarico per non aver vinto la partita. Purtroppo non abbiamo segnato ma prendiamo il punto e cominciamo subito a pensare alla partita di mercoledì. Ora c'è un pochino di amarezza perché in questa partita si poteva fare di più. Cercheremo di continuare così e di confermare il piazzamento Playoff fino alla fine".