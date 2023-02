Calcio, Bragno. La risposta migliore nel momento più difficile: 2-0 alla Praese con Di Martino e Galiano

Non poteva esserci reazione migliore per il Bragno dopo il 5-0 rimediato la scorsa settimana in casa del Celle Varazze.

Il black out dell'Olmo Ferro, dopo un avvio di gara equilibrato, è stato sanato nel migliore dei modi con il 2-0 sulla Praese, abbinando nell'arco dei novanta minuti concretezza e qualità di fronte a una delle squadre più competitive del girone.

Un colpo importante per ritrovare subito autostima, ma soprattutto per la classifica dei valbormidesi, dopo i successi di Ospedaletti, Legino e Campese: i punti di vantaggio sulla zona calda restano quindi tre, grazie al rigore trasformato da Di Martino e la rete nel recupero messa a segno da Galiano.

BRAGNO - PRAESE 2-0

Marcatori: 64’ Di Martino (rig), 95’ Galiano.

BRAGNO: Negro N., Osman, Tubino (80’ Saviozzi), Negro L. (60’ Puglia), Fonjock, Giguet, Monni (85’ Galiano), Moretti, Agate (70’ Marini), Di Martino, Berruti (90’ Ghibaudo).

A disposizione: Binello, Di Noto, Brusco.

Allenatore: Monte

PRAESE: Scatolini, De Cerchi, D’Amoia, Ymeri, Andreoni, Albertoni (75’ Stabile), Gaggero (68’ Rosati), Bruzzone, Curabba, Morando (85’ Fedri), Tosi (46’ Amedeo).

A disposizione: Ghizzardi, Lovecchio, Raso, Monte W., Flachi.

Allenatore: Carletti

Arbitro: Martin Virgilio di Imperia

Assistenti: Sciallero di Genova e Mel di Albenga