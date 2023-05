Vanno a vedere il Giro ma uno di loro ha un malore: savonese salvato dagli amici Vigili del Fuoco

Erano a vedere la 18esima tappa del Giro d'Italia, la Oderdo-Val di Zoldo in provincia di Belluno in Veneto, quando all'improvviso un malore ha rischiato di rovinare la gita.

"Eravate quattro amici al bar anzi no, eravate a seguire in Veneto una tappa del Giro d’Italia. Quattro Vigili del Fuoco, amici, che ogni anno si concedono una gita in occasione del Giro D’Italia. Purtroppo giovedì uno dei quattro, Renato Mattiauda, si sente male in strada, gli amici/Vigili del Fuoco, si rendono conto che la situazione è seria - ha raccontato il sindaco di Bardineto, Franca Mattiauda - Prontamente, da professionisti preparati anche a intervenire in primo soccorso, si prodigano a effettuare il massaggio cardiaco a Renato in attesa dei soccorsi".