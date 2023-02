Calcio, Rappresentativa Under 17: i convocati per il test con la Virtus Entella

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 17” (Allievi) del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “A. Daneri” di Chiavari (GE) (Loc. Caperana) il giorno mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 14.45, per disputare una gara amichevole con la Società Virtus Entella Srl (Under 17), i sotto indicati giocatori:

Arenzano Football Club

Valle Giovanni

Athletic Club Albaro

Donarini Attilio

Campomorone Sant’Olcese

Caceres Manuel – Chirone Pietro – Lemus Samuel

Ceriale Progetto Calcio

Di Fino Mattia

Football Club Bogliasco

Costa Mattia – Sciaccaluga Federico – Sciaccaluga Guglielmo

Legino 1910

Cancellara Gabriel

Levante C Multedo

Donato Filippo

Levanto Calcio

Arpe Andrea

Ligorna 1922

Barbarini Cristian

Pietra Ligure 1956

Insolito Lorenzo

PSM Rapallo

Macelloni Edoardo

Sanremese Calcio Srl

Farrauto Sebastiano

Savona 1907 FBC

Cavallaro Michele

Vado Ghirardi Filippo – Moscatelli Gianluca – Rolandi Matteo – Siri Federico

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Rossi Nicola

Vice Allenatore: Oddone Dario

Dirigente: Cresci Mirko

Collaboratore: Chalp Pietro

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Penna Gianpiero