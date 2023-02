Il Trofeo Laigueglia celebra i 60 anni e si presenta come un esempio di successo: il progetto di valorizzazione del territorio presentato alla BIT di Milano

Un grande evento sportivo di respiro internazionale, ma anche una grande opportunità di promozione per il territorio.

Questo è il Trofeo Laigueglia, che mercoledì 1 marzo taglierà il traguardo della 60° edizione con un rinnovato progetto di sport e marketing territoriale che è stato presentato allo stand Liguria alla BIT, la fiera internazionale del turismo in corso a Milano fino a martedì 14 febbraio, con la partecipazione del sindaco del Comune di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, dell'assessore allo Sport Massimiliano D'Apolito e di Roberto Schiavon, membro del comitato organizzatore.

La presenza alla BIT è stata l’occasione per raccontare il percorso di promozione intrapreso, oltre a valorizzare uno dei Borghi più belli d’Italia e la bellezza dei territori dell’entroterra.



Il progetto che il Comune di Laigueglia porta avanti insieme a ExtraGiro, partner incaricato dell’organizzazione tecnica e della comunicazione e già protagonista della realizzazione di grandi eventi come i Campionati del Mondo di ciclismo 2020, si pone infatti l’obiettivo di consolidare la vocazione ciclistica di Laigueglia e di cogliere le nuove opportunità in tema di turismo attivo e mobilità sostenibile offerte dalla bike economy.



«Il Trofeo Laigueglia promuove Laigueglia, ma anche tutta la provincia di Savona e la Liguria - ha detto il sindaco del Comune di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, a margine della riuscita manifestazione -. Siamo alla 60° edizione di un appuntamento che porterà l’attenzione internazionale sulle bellezze locali e che, considerando la granfondo che lo precede e la gara di ciclismo femminile che seguirà, consentirà a tutto il nostro territorio di vivere dieci giorni di sport e promozione turistica. Le opportunità connesse alla bike economy sono sempre più importanti e la presenza alla BIT di Milano, fiera internazionale del settore turismo, è importante per raccontare il nostro progetto e veicolare il messaggio che, attraverso la bicicletta, è possibile fare promozione turistica anche a favore di tutti gli operatori locali».



Il percorso di avvicinamento alla 60° edizione del Trofeo Laigueglia ha già visto importanti momenti dedicati a diversi protagonisti. A partire dal 12 gennaio, quando gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Laigueglia hanno incontrato Davide Cassani, che ha raccontato loro la sua esperienza in sella e importanti pillole di sicurezza stradale in bicicletta. Lo stesso giorno, Cassani ha effettuato insieme alla troupe di ExtraGiro le riprese video del sopralluogo del percorso in bicicletta, con telecamere a terra e droni per valorizzare i panorami del territorio a livello televisivo, nazionale e internazionale.

Il 6 febbraio, inoltre, si è tenuto un laboratorio formativo gratuito a tema bike economy e bike hotel, tenuto dall’esperta di prodotto cicloturismo Silvia Livoni Colombo, per favorire l’innovazione e la sostenibilità delle imprese locali che si occupano a diverso livello di ricettività turistica e di cicloturismo.

Ma non è finita qui: nei giorni della gara, quattro giornalisti specializzati nel cicloturismo, italiani e stranieri, uomini e donne, pernotteranno sul territorio di Laigueglia realizzando reportage che saranno poi accessibili in diversi Paesi del mondo, raccontando l’esperienza vissuta all’evento sportivo con un occhio «cicloturistico» al territorio.

Inoltre, grazie alla partnership di ExtraGiro con il Ministero del Turismo, Laigueglia potrà essere raccontata tra i luoghi del cicloturismo sul portale Italia.it.