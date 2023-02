Pallanuoto. Campompiano dopo la vittoria sul Trieste: Prestazione eroica, vittoria dedicata a Valerio Rizzo e Mario Guidi"

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto con la Pallanuoto Trieste, nella

piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 17^ giornata

della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto

2022/2023. 13 a 11 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra savonese.

Una vittoria molto importante per la Rari che ha

giocato senza due pedine importantissime, il capitano Valerio Rizzo,

perché infortunato, e Mario Guidi, perché squalificato. Al loro posto

sono stati schierati due giovani del vivaio biancorosso Manuel Arco e

Lorenzo Mantovani che hanno esordito nel Campionato di Serie A 1.

L’attaccante mancino savonese, Eduardo Campopiano, capitano al posto di Rizzo, afferma: “E' stata una partita eroica. Abbiamo fatto una

prestazione enorme pur essendo a ranghi ridotti. Una vittoria di squadra dove abbiamo mostrato grande compattezza e che dedichiamo a Valerio e a Mario ”.



Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la

18^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in

programma sabato 18 febbraio. I biancorossi saranno impegnati nella

piscina “Vitale” di Salerno con il Check-Up R.N. Salerno. L’incontro

avrà inizio alle ore 14,00.



Questo il tabellino della partita.



BPER R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 13 – 11

Parziali (3 – 4) (5 – 3) (3 – 2) (2 – 2)



TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 2, Giovanetti 1,

Panerai, Arco, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 3, Mantovani L., Durdic 3

(di cui 1 su rigore), Lanzoni 2, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.



PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 2, Buljubasic, Vrlic,

Valentino 1, Bego, Mezzarobba, Razzi, Inaba 3 (di cui 1 su rigore), Bini

3, Mladossich 2, Ghiara.

Allenatore Daniele Bettini.



Arbitri: Bruno Navarra di Roma e Riccardo D’Antoni di Siracusa.



Delegato Fin: Enzo Carannante di Torino.



Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 7 / 10 + 1 rigore realizzato.

PALLANUOTO TRIESTE: 6 / 15 + 1 rigore realizzato.



Note:



Spettatori: 150.



Usciti per 3 falli: A 1’48” dalla fine del 4° tempo Lanzoni (Savona); a

0’14” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona).



A 5'43” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito per proteste

l'allenatore del Savona, Angelini.

A 5'14” dalla fine del 2 tempo è stato ammonito per proteste

l'allenatore del Trieste, Bettini.

A 3'10” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste

l'accompagnatore del Savona, Bigatti.

A 0'19” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per gioco aggressivo

Caldieri (Savona), art. 22.13.