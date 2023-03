E' un messaggio forte quello che Pietro Buttu lancia al pubblico dell'Albenga.

Il tecnico non vuole sentir critiche dall'alto del primo posto in classifica, ma solo sostegno da parte delle tribune del Riva.

Oggi, in piena emergenza infortuni, è arrivato un pareggio contro il Rivasamba.

Un punto che ha messo in mostra le doti del portiere Mitu, con il tecnico bianconero pronto a riesumare una delle massime più gettonate nel mondo del calcio: "Quando non puoi vincere, devi non perdere".