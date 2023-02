Calcio. Prima Categoria B. Al "Faraggiana" succede di tutto, ma i tre punti sono del Pra: Albissole ko 2-0

ALBISSOLE - PRA 0-2 (45'+2' Arcidiacono rig., 49' Favorito)

PROTESTE VEEMENTI DA PARTE DEI CERAMISTI ALL'INDIRIZZO DEL DIRETTORE DI GARA, CHE SVENTOLA ANCHE UN CARTELLINO ROSSO, probabilmente all'indirizzo di Iadanza. Qualche scintilla anche nel post partita, con i biancocelesti che non hanno gradito l'eccessiva esultanza degli spogliatoi del giocatori del Pra

FINISCE QUI LA SFIDA! Al "Faraggiana" vince 2-0 il Pra, Albissole ko sotto i colpi di Arcidiacono e Favorito. I ceramisti restano a quota 34 ma in piena corsa playoff, il Pra accorcia le distanze da Q&V (ora a -7) e Masone (a -1) con cinque partite ancora in calendario

94' Romano da fuori cerca il palo più lontano, ma la sfera termina direttamente sul fondo

90' scocca il novantesimo, sei di recupero

87' ancora Romano su punizione trova la deviazione della barriera, ennesimo corner per l'Albissole

83' Arcidiacono da due passi si divora il 3-0, Malinverni tiene ancora a galla i suoi

80' poca lucidità tra le file ceramiste, la squadra di Sarpero non riesce a trovare quel gol che riaprirebbe la partita

75' Rebagliati costringe alla parata in tuffo Lepri, angolo per l'Albissole che Lupi impatta bene di testa senza però trovare lo specchio

71' Marchelli rischia grosso colpendo al volto Calcagno, Battiato fischia solamente fallo, ma si accendono polemiche in campo e sugli spalti ad ogni contatto

70' venti minuti al termine, l'Albissole sta cercando di produrre il massimo sforzo offensivo dopo l'espulsione di Favorito, ma per ora regge la squadra di Odescalchi, che ha inserito Rejaibi al posto di Mukaj

66' PRA IN DIECI UOMINI, secondo giallo per Favorito, Albissole in superiorità numerica per il finale di partita

62' Romano finisce giù in area dopo un contatto con Favorito, Battiato fa cenno di rialzarsi al numero sette biancoceleste

60' l'Albissole cerca di riaprire la gara, esponendosi comunque alle ripartenze del Pra, nella situazione ideale per poter scatenare la corsa dei propri esterni

57' Sarpero inserisce Calcagno al posto di Vallarino, seconda sostituzione operata dal tecnico ceramista

56' Romano ci prova direttamente su punizione, Lepri controlla senza problemi

52' partita sempre più maschia, fioccano i cartellini da una parte all'altra, Battiato cerca di non perdere di mano il controllo della sfida

49' FAVORITO, IL RADDOPPIO DEL PRA: incornata vincente sul calcio d'angolo battuto dalla sinistra, gialloneri ora avanti di due reti sull'Albissole

48' ripartenza micidiale dei gialloneri e diagonale di potenza scagliato da Di Placido che chiama Malinverni alla deviazione in corner

47' Vallarino da fuori calcia di prima senza inquadrare lo specchio, intanto sta sensibilmente scendendo la temperatura, arrivano anche le prime notizie di sospensione delle partite in Val Bormida

Si ricomincia

SECONDO TEMPO

45'+9' finisce il primo tempo dopo nove minuti di recupero, conduce il Pra 1-0 sull'Albissole. Decide il rigore di Arcidiacono al 47', da segnalare anche l'uscita dal campo in ambulanza per l'attaccante Di Placido, colpito duro al ginocchio nell'occasione che ha portato al penalty a favore dei gialloneri

45'+4' si accendono gli animi nei pressi delle due panchine dopo un intervento in ritardo di un giocatore giallonero su Iadanza, Battiato distribuisce cartellini per sedare gli animi in questo finale di primo tempo, in cui si giocherà probabilmente fino al 55'

45'+3' intanto è entrato Gjoka al posto di Di Placido

45'+2' NON SBAGLIA IL NUMERO DUE GIALLONERO, PRA IN VANTAGGIO: Malinverni intuisce la direzione, ma la sfera è troppo angolata per riuscire ad intervenire

45' è tutto pronto per il tentativo di trasformazione dagli undici metri, c'è Arcidiacono sul dischetto

44' lascia ora il campo in ambulanza Di Placido tra gli applausi di incoraggiamento di tutto il "Faraggiana", un augurio di pronta guarigione anche da parte nostra

41' pare un problema al ginocchio per l'attaccante del Pra, sistemato sulla barella proprio in questo istante. Contrasto davvero duro tra i due giocatori, ma resta comunque qualche dubbio sull'assegnazione del penalty, episodio sicuramente da rivedere, possibile che il giocatore albissolese sia intervenuto prima sul pallone

36' RIGORE PER IL PRA: contatto tra Di Placido e un giocatore ceramista, Battiato indica il dischetto tra le veementi proteste dei padroni di casa, episodio da rivedere ma che costringe addirittura l'ambulanza ad entrare sul terreno di gioco per soccorrere il giocatore giallonero.

30' partita fin qui abbastanza spigolosa e con pochissime occasioni: il Pra, alle prese con alcune defezioni, non riesce ad alzare i ritmi, Albissole in controllo e pericolosa in un paio di circostanze con il suo capocannoniere Romano

29' qualche problema anche per il portiere Lepri, che sembra comunque in grado di mantenere la sua posizione tra i pali, si scalda nel frattempo il suo vice Zunino

25' costretto al primo cambio Sarpero, non ce la fa Valle, al suo posto Corti

18' Palagano tenta la soluzione da fuori area, sinistro completamente fuori misura che non crea problemi a Malinverni

17' è di Romano il primo tiro nello specchio, Lepri non si fida della presa pur allontanando la sfera

15' Marchelli in ritardo su Diana, primo cartellino estratto da Battiato di Genova

12' subito acceso il duello sulla fascia tra Romano e Arcidiacono, qualità e velocità per due dei giocatori dal più alto tasso tecnico di tutto il campionato

9' presenti come sempre gli Zueni, che incitano a gran voce la squadra di Sarpero

8' Romano lanciato in profondità viene anticipato dall'uscita del portiere Lepri, ma era tutto fermo per una posizione di fuorigioco del bomber ceramista

3' giornata fredda e piovosa, ma il nuovo manto in sintetico del "Faraggiana" non sembra aver alcun tipo di problema a reggere l'acqua

2' divisa biancoceleste per l'Albissole, Pra nella classica tenuta giallonera

1' si parte con qualche minuto di anticipo rispetto al canonico orario delle 15.00

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALBISSOLE: Malinverni, Marras, Valle, Lupi, Di Mare, Curci, Romano, Vallarino, Diana, Rebagliati, Iadanza

A disposizione : Siri, Calcagno, Ribeiro, Caroglio, Corti, Barbin, Fadlaoui, Zucca, Damonte

Allenatore : Sarpero

PRA: Lepri, Arcidiacono, Leotta, Arena, Favorito, Marchelli, Di Luca, Scatassi, Di Placido, Palagano, Mukaj

A disposizione : Zunino, Charles, Gjoka, Noureddine, Seck, Rejaibi

Allenatore : Odescalchi

Arbitro: Battiato di Genova