Calcio. Vado, la presa di posizione di mister Didu dopo le polemiche post Ligorna: “Passare come quelli che hanno scatenato una corrida non mi sta assolutamente bene, da parte mia, come all'andata, c’è stato assoluto rispetto”

Un fiume di polemiche ha caratterizzato il post partita di Ligorna-Vado, con la vittoria dei rossoblu mal digerita dai padroni di casa, soprattutto a causa di un finale di partita in cui il nervosismo ha preso il sopravvento.

“Ma non ci stiamo a passare come quelli che hanno scatenato una corrida nell’ultima mezz’ora di gioco – tuona mister Didu dopo le parole pronunciate dal collega Roselli al termine della gara – il Vado ha vinto meritatamente la partita indipendentemente da quello che è successo nel secondo tempo, segnando una rete di pregevolissima fattura di cui nessuno parla. Fino a prova contraria, e ci sono le immagini che lo testimoniano, sull’1-0 c’è Donaggio fuori dal campo che, prima di ricevere il rosso diretto per il calcio a De Bode, viene invitato dalla sua panchina ad entrare sul rettangolo verde per ritardare la ripresa del gioco”.

Non manca anche un riferimento al match d’andata, vinto dai genovesi con ben tre espulsioni tra le fila rossoblu: “Nonostante fossimo abbastanza nervosi sono andato subito a complimentarmi per la loro vittoria – puntualizza il tecnico ex Borgosesia – non ho sicuramente l’esperienza e la fama di Roselli, ma non ci sto a passare per maleducato, anzi: ho cercato persino di placare gli animi al rientro negli spogliatoi, mi sembra francamente esagerato tutto quello che ho letto e sentito sul nostro comportamento che, ribadisco, non è quello di chi avrebbe scatenato una corrida”.