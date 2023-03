Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa al Busalla, quattro turni per mister Gatti

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 BUSALLA CALCIO

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento di alcuni propri sostenitori in campo avverso che, situati dietro alla rete di recinzione e dietro ad un AA, per tutta la durata della gara, gli rivolgevano espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose; inoltre,al termine della gara, mentre la terna rientrava nello spogliatoio, si avvicinava con tono minaccioso alla rete di recinzione, rivolgendo espressioni ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo dl ddg e di un AA(infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2023

PETITTI MARIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

A termine della gara, si posizionava nella zona spogliatoi, rivolgendo alla terna ripetute espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del prestigio della FIGC

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 16/ 3/2023

GUIDA MAURO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

Rivolgeva al ddg un espressione irriguardosa, accompagnata da una blasfema. Dopo la notifica del provvedimento, ritardava l'uscita dal tdg per 1 minuto e mezzo e dopo i gli inviti del ddg ad uscire, sostava per tutto il resto della gara nel campo per destinazione, all'imbocco del tunnel che portava agli spogliatoi continuando a dare consigli tecnici ai propri calciatori. Al fischio finale rientrava completamente sul tg per complimentarsi con i suoi calciatori e da lontano si rivolgeva al ddg con un espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA

FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

BALLERI DAVID (FINALE)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASSONE TOMMASO (BUSALLA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

MAGLIONE GIANMARIA (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) LEMBO

GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

SCALIA LORENZO (FINALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAIOLA STEFANO (BUSALLA CALCIO)

SAKHI AMINE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LOMBARDI ANGELO (LAVAGNESE 1919)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAZZOTTA ALEHANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TOME LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GARBINI PABLO ANDRES (BUSALLA CALCIO)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

MATA KRISILDI (CAIRESE)

IVALDI GIOVANNI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GIANNOCCARI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

CAMARA SOULEYMANE (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

FAGGIANO STEFANO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)