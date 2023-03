Calcio. Fine settimana pregno di cordoglio per la Carcarese, è morto Riccardo Zizzini

Carcare è in lutto per la scomparsa di Riccardo Zizzini, classe 1964.

Molto conosciuto in paese per il suo carattere gioviale, era sempre pronto alla battuta con il suo inconfondibile sorriso. Aveva gestito per anni il bar Milly, nella centralissima piazza Sapeto.

Negli anni ottanta era stato calciatore, difendendo sui campi da calcio i colori dell'Asd Carcarese: "Riuscivi a strappare a tutti un sorriso, grazie alla tua allegria e alla tua battuta sempre pronta. Anche quando venivi al campo a sostenere i colori biancorossi e quando quella maglia l’hai indossata come calciatore. Amavi Carcare, dove sei cresciuto e hai vissuto, e dove praticamente tutti ti conoscevano. Qui sono cresciuti anche i tuoi figli Valentina, Federica e Marco, il nostro bomber. A loro e a tutta la tua famiglia ora ci stringiamo in un grande abbraccio, in questo momento di così grande dolore. Ciao Zizzo, riposa in pace", questo il cordoglio del sodalizio biancorosso.

A Marco e a tutta la famiglia Zizzini le più sentite condoglianze dalla redazione di Svsport.it